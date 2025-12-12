HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khi nào thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở TP HCM, Hà Nội?

Nguyễn Thế - Minh Phong

Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội (QH) khóa XV, chiều 11-12, Tổng Thư ký QH Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Liên quan Luật Báo chí (sửa đổi), phóng viên nêu câu hỏi: Vì sao luật không quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương? Bao giờ thành lập được cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương, trước hết là ở Hà Nội và TP HCM?

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, trả lời: Vấn đề này không chỉ phóng viên mà các đại biểu QH, trong đó có thành viên của Ủy ban Văn hóa và Xã hội - cơ quan thẩm tra dự án luật, cũng rất quan tâm, cân nhắc. Điều 15 Luật Báo chí (sửa đổi) quy định về cơ quan báo chí đã nêu rõ cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng phê duyệt.

"Nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Đó là lý do vì sao không quy định cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương trong Luật Báo chí (sửa đổi)" - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội giải thích.

Về việc khi nào có thể thành lập được cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương, bà Mai Hoa cho biết đây cũng là nội dung được cơ quan thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch bàn thảo rất nhiều.

"Trên tinh thần thống nhất giữa hai cơ quan, Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí hiện hành. Đây sẽ là điều kiện rất quan trọng, là căn cứ thực tiễn từ những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề đặt ra để có thể có những giải pháp xây dựng những cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở trung ương và địa phương" - bà Mai Hoa nhấn mạnh.

Làm rõ thêm, bà Mai Hoa cho hay trên cơ sở đánh giá toàn diện, Chính phủ sẽ xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục triển khai một số quan điểm liên quan đến quy hoạch báo chí cũng như bổ sung những quan điểm mới để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí hoạt động và phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

"Hà Nội và TP HCM là hai thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để có thể thí điểm thực hiện mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Tôi tin rằng với tinh thần của một Chính phủ quyết liệt, nói đi đôi với làm, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ đánh giá, tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí và xin ý kiến cấp có thẩm quyền" - bà Mai Hoa bày tỏ.

Bà khẳng định Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng sẽ có trách nhiệm giám sát việc chuẩn bị những văn bản dưới luật để Luật Báo chí (sửa đổi) nhanh chóng đi vào thực tiễn. 

cơ quan báo chí quản lý báo chí báo chí chủ lực đa phương tiện
