Kinh tế

Khi nào thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá?

Minh Chiến

(NLĐO) - Ngày 7-8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2025, lãnh đạo Bộ Tài chính thông tin về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, trong quá trình triển khai xây dựng dự thảo Nghị định về thí điểm giao dịch tài sản mã hoá, Bộ đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế.

Khi nào thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tới báo chí

Cùng với đó, đánh giá tình hình tài sản tham gia giao dịch mua bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam, tham gia cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức các hội thảo, hội nghị thời gian qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh đây là lĩnh vực rất mới, thực sự rất khó khi vừa xây dựng phát triển, vừa tổ chức triển khai an toàn, bền vững trong điều kiện mới và cũng không phải có nhiều quốc gia chấp nhận, cho phép giao dịch loại tài sản này.

Hiện nay, Bộ Tài chính cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả các khía cạnh và đề xuất báo cáo với Chính phủ. Chính phủ cũng rất thận trọng và có báo cáo lên Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm.

"Theo đánh giá của chúng tôi, với kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh theo chỉ đạo kết luận đó và sẽ báo cáo với Chính phủ để ban hành các quy định liên quan đến việc tổ chức thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam, nếu sớm sẽ trong tháng 8"- ông Nguyễn Đức Chi cho hay.

Về số lượng sàn giao dịch được cấp phép, theo đánh giá và đề xuất của Bộ Tài chính trong dự kiến, trước hết phải làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn cả về công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, năng lực chuyên môn của tổ chức có đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ này. Trên cơ sở đó, sẽ công khai, minh bạch các điều kiện để xem xét và lựa chọn.

Thứ hai, trong đề xuất dự kiến của Bộ Tài chính, sẽ khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia thực hiện công việc này, với tinh thần theo đúng chủ trương của Đảng, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là lĩnh vực mới và sáng tạo, đòi hỏi tính năng động, sáng tạo nên Bộ hướng tới việc khuyến khích như thế.

Để đảm bảo tính cạnh tranh, trong thời gian thí điểm, chắc chắn sẽ có hơn 1 sàn cung cấp dịch vụ này nhưng cũng sẽ không có quá nhiều bởi nếu quá nhiều sàn thì thời gian đánh giá sau thí điểm sẽ khó khăn hơn.

Dù chưa có khung pháp lý để điều chỉnh, quản lý nhưng thị trường giao dịch tài sản số, đặc biệt là tiền số phổ biến như Bitcoin (BTC), Ethereum… vẫn diễn ra sôi động. Các loại tiền số được mua bán, đầu tư mạnh trong những năm gần đây, nhất là khi đồng tiền số Bitcoin có biến động mạnh về giá.

Tại Việt Nam, các cá nhân có thể thực hiện hoạt động mua bán, đầu tư các đồng tiền số như Bitcoin khá đơn giản thông qua các sàn giao dịch phổ biến như Binance, Remitano… với nhiều phương thức khác nhau. Hay mới đây, sau hơn 6 năm ra đời, dự án tiền ảo Pi đã chính thức chuyển sang Open Network để người chơi có thể giao dịch ra bên ngoài nền tảng.

Tin liên quan

Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần

Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần

Việc sớm đưa sàn giao dịch tài sản mã hóa vào thử nghiệm được xem là bước tiến lớn, mở ra cơ hội giao dịch hợp pháp cho người dân

Luật hóa tài sản số: Thách thức gì cho chống lừa đảo?

(NLĐO) - Luật hóa tài sản mã hoá vừa là cơ hội phát triển công nghệ số, vừa là thách thức về nhận diện, cảnh báo mô hình lừa đảo tài chính.

Việt Nam nên chọn loại tiền số nào khi thí điểm sàn giao dịch tài sản số?

(NLĐO)- Chuyên gia góp ý cần chọn những tài sản số để thí điểm dựa trên tính thanh khoản, mức độ phổ biến và các điều kiện khác như niêm yết cổ phiếu lên sàn.

