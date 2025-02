Khi nào thời tiết miền Bắc hết mưa phùn, nồm ẩm?

Miền Bắc đang diễn ra đợt không khí lạnh kèm mưa phùn, trời nồm ẩm ướt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 18-2, thời tiết khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn rải rác, đặc biệt là vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, trời rét đậm.

Liên quan đến tình hình thời tiết không khí lạnh kèm mưa nồm ẩm, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đợt nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sẽ kéo dài hết tuần này.

Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết thường xuyên xảy ra vào mùa xuân ở miền Bắc. Mỗi đợt nồm ẩm thường kéo dài từ vài ngày đến cả tuần. Nồm ẩm sẽ diễn ra trong giai đoạn từ giữa tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 4. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi không khí lạnh mạnh tràn về hoặc có nắng.

Để hạn chế nồm ẩm, ông Hưởng khuyến cáo người dân nên đóng kín cửa để tránh luồng gió ẩm vào nhà và có thể sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm. Bên cạnh đó, người dân cần lau sàn nhà, tường và các bề mặt trong nhà bằng khăn khô.

Độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Người dân cần đeo khẩu trang khi di chuyển và hoạt động ngoài trời.

Ngày 18-2, thời tiết Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 20 độ C.

Thanh Hóa đến TP Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-18 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ trời rét, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. từ khoảng ngày 22-2, trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 21 đến 24-2 có mưa rải rác. Từ ngày 25 đến 26-2, có mưa rào và dông rải rác. Đêm trời rét.

Ở Trung Trung Bộ, từ đêm 19 đến 20-2 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 21 đến 25-2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 21 đến 25-2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ từ khoảng ngày 22 đến 23- 2 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.