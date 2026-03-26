Sức khỏe

Khi ngoại hình trở thành "rào cản vô hình" của người trẻ

Liên Anh

(NLĐO) - Với nhiều người trẻ, ngoại hình thậm chí trở thành một "rào cản vô hình", ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, hành vi và cả những lựa chọn trong cuộc sống.

“Em muốn được như người… bình thường” - chị Trương Thị Trà My (24 tuổi, ở TPHCM) bật khóc khi nhìn thấy diện mạo mới của mình trong chương trình truyền hình thực tế "Hành trình lột xác" do Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tổ chức, ngày 26-3. 

Nhắc lại quãng thời gian dài sống trong mặc cảm về ngoại hình, chị My cho biết từ nhỏ chị đến nay chị luôn sống khép mình vì hàm hô, hở lợi. Có thời gian dài, chị hạn chế giao tiếp, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. 

Sự e dè ấy đã khiến nhiều cơ hội trong học tập và công việc trôi qua một cách lặng lẽ. Thậm chí, những lời trêu chọc vô tình như “lớn lên đi Bến Tre nạo dừa” từng khiến chị tổn thương.

Khi ngoại hình trở thành "rào cản vô hình" của người trẻ - Ảnh 3.

Chị Trương Thị Trà My (24 tuổi, ở TPHCM) trước phẫu thuật (trái) và sau phẫu thuật (phải)

"Tôi chỉ mong ước được trở thành một người có gương mặt bình thường để chăm sóc cho mẹ nuôi. Tuy nhiên, hoàn cảnh không đủ điều kiện nên ước mơ đó gác lại cho đến khi tôi quyết định tham gia chương trình hành trình lột xác. Có được diện mạo này tôi thật sự biết ơn" - chị My bày tỏ. 

Cũng trong chương trình, kể lại cuộc sống khi mang dị tật nửa khuôn mặt, chị Bảo Ngọc (23 tuổi, ở Lâm Đồng) cũng nghẹn ngào cho biết vượt qua những rào cản tự ti để nỗ lực học tập ngành yêu thích là marketing. Tuy nhiên, đến hiện tại, vì khuôn mặt khiếm khuyết chị đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội chỉ vì không đủ tự tin xuất hiện trước đám đông. 

TS-BS Võ Tiến Huy, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, cho biết thực tế cho thấy ngoại hình không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn tác động đến cách một người nhìn nhận chính mình và tương tác với xã hội. Khi sự tự ti kéo dài, nó có thể trở thành lực cản khiến người trẻ thu mình, đánh mất cơ hội phát triển.

Trong bối cảnh đó, bệnh viện đã tổ chức chương trình thực tế "Hành trình lột xác" giúp những con người mặc cảm vì ngoại hình tìm lại sự tự tin, thay đổi cuộc đời thông qua y học thẩm mỹ hiện đại. Chương trình năm nay đã lựa chọn 11 nhân vật từ gần 1.000 hồ sơ đăng ký, thông qua quy trình tuyển chọn gồm nhiều vòng đánh giá. Các tiêu chí không chỉ dừng ở ngoại hình mà còn xét đến hoàn cảnh, câu chuyện cá nhân và tình trạng sức khỏe.

Sau khi được lựa chọn, các nhân vật trải qua quá trình thăm khám đa chuyên khoa, bao gồm kiểm tra tổng quát, phân tích cấu trúc và đánh giá yếu tố tâm lý. 

Từ đó, đội ngũ chuyên môn xây dựng lộ trình can thiệp riêng biệt cho từng trường hợp, thay vì áp dụng một công thức chung. Quá trình hậu can thiệp cũng được theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo sự hồi phục ổn định.

Điểm đáng chú ý là hành trình thay đổi không chỉ nằm ở diện mạo. Các nhân vật còn được tham gia những hoạt động giúp cải thiện sự tự tin như rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh cá nhân và thực hiện các bộ ảnh ghi lại hành trình của mình.

TS-BS Võ Tiến Huy cho biết hành trình lột xác mùa 7, không đơn thuần là một chương trình thay đổi diện mạo. Đây là hành trình y khoa nghiêm túc, nơi mỗi ca can thiệp đều được đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý và cá nhân hoá theo từng nhân vật.

"Ở mùa này, chúng tôi tiếp tục đặt tiêu chuẩn an toàn lên hàng đầu từ thăm khám đa chuyên khoa, xây dựng phác đồ cá nhân hóa, đến theo dõi hậu phẫu dài hạn theo tiêu chí bệnh viện làm đẹp phải dựa trên nền tảng khoa học, minh bạch và trách nhiệm" - BS Huy chia sẻ.


Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM dẫn đầu về tạo hình dị tật sinh dục trẻ em

Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM dẫn đầu về tạo hình dị tật sinh dục trẻ em

(NLĐO) - Bệnh viện Nhi Đồng 1 được vinh danh là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc

Cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Dành hết tâm, trí cho phẫu thuật tạo hình

"Không bao giờ từ bỏ, dù chỉ còn 1% hy vọng" là kim chỉ nam dẫn dắt TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung trên chặng đường lắm thách thức mà đầy dấu son đáng nể phục

Nhiều giáo sư nổi tiếng thế giới nói về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ

(NLĐO) - Nhiều giáo sư nổi tiếng thế giới đã cập nhật về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại hội nghị do Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế tổ chức.


