HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Khi người tốt sợ phiền hà

Bài và ảnh: ANH VŨ

Nhiều người ngại cứu nạn vì sợ rắc rối pháp lý. Ngoài tiền thưởng, đã đến lúc phải có quy định rõ ràng để người tốt an tâm ra tay giúp người

Từ ngày 15-12, người trực tiếp cứu giúp, đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng. Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 279/2025/NĐ-CP quy định về Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Dù vậy, thực tế cho thấy tâm lý e ngại của người đi đường vẫn rất e dè.

Rắc rối không đáng có

Một đêm khuya đầu tháng 1-2025, ông Nguyễn Minh Sơn (48 tuổi) lái xe tải từ phường Trấn Biên (Đồng Nai) về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM). Trên Quốc lộ 1K, chứng kiến ô tô va quệt khiến người đi xe máy bất tỉnh, ông Sơn lập tức dừng xe đưa nạn nhân đi cấp cứu, giúp họ qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân lại đe dọa, hành hung vì đinh ninh ông là thủ phạm. Phải mất một ngày, nhờ trích xuất camera, ông mới được minh oan. Sự cố khiến ông e ngại cảnh "làm ơn mắc oán" và mong công an có cơ chế bảo vệ người ra tay cứu giúp người gặp nạn.

Hay như câu chuyện của anh Lương Ngọc Phúc cũng không phải là cá biệt khi ra tay cứu người gặp nạn. Theo anh Phúc, cách đây 3 năm, sau khi hỗ trợ đưa nạn nhân bị tai nạn vào viện, anh bất ngờ được công an mời lên làm chứng. "Vụ việc khiến tôi mất khá nhiều thời gian, công ăn việc làm bê trễ" - anh Phúc nói.

Nghiêm trọng hơn là vụ việc tháng 9-2025 tại Bắc Ninh. Ông Nguyễn Đức Vĩnh (43 tuổi) đi qua đê hữu sông Đuống (thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng) thấy 2 người bất tỉnh nhưng ban đầu không cứu do đang chở vợ bệnh. Về nhà, ông rủ nhóm bạn gồm Nguyễn Bá Thành (32 tuổi), Nguyễn Bá Trung (44 tuổi) và Nguyễn Đức Đại (38 tuổi) quay lại giúp đỡ. Vừa đến nơi, họ bị 6 thanh niên tấn công. Hậu quả, ông Vĩnh và ông Trung bị đánh trọng thương phải nhập viện, 2 người còn lại bị thương nhẹ.

Khi người tốt sợ phiền hà - Ảnh 1.

Vụ tai nạn giao thông trên đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, TP HCM

Chấm dứt phiền hà, cách nào?

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, đánh giá Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là kênh hỗ trợ thiết thực, giúp san sẻ gánh nặng cho nạn nhân tai nạn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là tâm lý e ngại của cộng đồng. Thực tế, người cứu giúp thường đối mặt nhiều rắc rối pháp lý như bị tạm giữ phương tiện để giám định, bị triệu tập lấy lời khai nhiều lần, thậm chí bị hành hung do hiểu lầm. Tâm lý sợ "làm ơn mắc oán", sợ phiền hà khiến người dân nảy sinh phản ứng né tránh.

Để khuyến khích trách nhiệm cộng đồng, luật sư Tuấn kiến nghị cơ quan điều tra cần cải cách thủ tục, linh động lấy lời khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc, tránh để người dân đi lại nhiều lần. Về tài chính, bên cạnh mức chi hỗ trợ hiện hành (tối đa 10 triệu đồng/vụ cho tổ chức và 5 triệu đồng/vụ cho cá nhân), ông đề xuất quỹ xem xét hỗ trợ thêm chi phí đi lại, bù đắp thu nhập bị mất cho người làm chứng. Chính sách này sẽ động viên người dân tích cực hợp tác với cơ quan chức năng.

Đồng quan điểm, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, nhấn mạnh cần tinh giản quy trình tố tụng, hạn chế tối đa việc triệu tập người cứu giúp để họ an tâm hành hiệp. Bà cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền để xã hội hiểu rõ người cứu nạn hoàn toàn không chịu trách nhiệm hình sự hay dân sự nếu không có lỗi. Chỉ khi gỡ bỏ được tâm lý sợ liên đới trách nhiệm, chúng ta mới khuyến khích được những hành động nghĩa hiệp kịp thời. 

Những ai được hỗ trợ?

Nghị định quy định Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được Chính phủ thành lập theo quy định, do Bộ Công an quản lý, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Các nội dung chi quỹ gồm: hỗ trợ nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; thân nhân của người tử nạn; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu; chi cho tuyên truyền và hỗ trợ chi phí giám định thương tật cho các nạn nhân bị thương.


Tin liên quan

Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng

Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng

(NLĐO) - Theo quy định mới, tổ chức, cá nhân đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng

cấp cứu tai nạn giao thông cứu nạn Nghị định 279/2025/NĐ-CP
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo