Khi người trẻ chọn đi đường dài

Không chống lại công nghệ hay phủ nhận những đổi thay của thời đại, Ngô Thị Trúc Quỳnh chọn cách thích nghi và tận dụng công nghệ để tạo ra giá trị giàu "tính người". Chị hiện là đồng sáng lập, Giám đốc điều hành thương hiệu Tiệm tự giặt sấy Đô Thị.

Không gian sống chậm

Trúc Quỳnh bắt đầu làm việc bán thời gian từ khi học lớp 11. Cô từng dịch tin tức, sản xuất chương trình truyền hình và truyền thông - quảng cáo. Quá trình làm việc ở các công ty quốc tế giúp cô tiếp cận nhiều mô hình kinh doanh quy mô lớn, quan sát cách các doanh nghiệp vận hành và học hỏi tư duy từ những nhà sáng lập giàu kinh nghiệm. Lớn lên trong môi trường gia đình làm kinh doanh nên cô được tiếp xúc với những câu chuyện thương trường từ nhỏ. Năm 20 tuổi, Trúc Quỳnh từng khởi nghiệp với một thương hiệu thời trang riêng nhưng không thành công. Tuy nhiên, cô không từ bỏ, mà xem thất bại ấy như cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho những chặng đường sau.

Trúc Quỳnh lựa chọn mô hình vốn phổ biến ở nhiều nước phát triển nhưng còn khá mới tại Việt Nam: tiệm giặt sấy tự phục vụ. Những chiếc máy giặt công nghiệp hiện đại đi cùng hệ thống vận hành tự động; thanh toán thông minh, kết nối IoT, quản lý thiết bị từ xa và nhiều giải pháp số khác được tích hợp nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, điều Trúc Quỳnh tâm huyết không nằm ở thiết bị hay công nghệ trong tiệm, mà ở những điều xảy ra trong thời gian chờ đợi. Một người bước vào tiệm giặt và nửa giờ sau, họ không chỉ mang về những bộ quần áo sạch sẽ mà có thể còn có một cuộc trò chuyện với người lạ, nghe được điều thú vị hoặc đơn giản là ngồi yên. Có những Việt kiều về nước ngồi lại trong tiệm để chia sẻ cho nhau những địa chỉ ăn uống quen thuộc hay về sự thay đổi của thành phố. "Những cuộc trò chuyện tự nhiên ấy giúp tôi nhận ra mỗi cửa hàng không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ mà còn là điểm kết nối cộng đồng" - Quỳnh kể.

Với Trúc Quỳnh, khó khăn lớn nhất là thay đổi những thói quen tiêu dùng đã hình thành từ lâu. Khách hàng Việt Nam vốn quen với dịch vụ trọn gói, trong khi mô hình tự phục vụ đòi hỏi doanh nghiệp phải kiên trì và từng bước xây dựng niềm tin nơi khách hàng. Cô không xem khó khăn như rào cản mà còn có kế hoạch mở rộng hệ thống tiệm tự giặt sấy lên 20 điểm nhượng quyền, lan tỏa ý tưởng biến khoảng thời gian giặt sấy thành "me time", để mọi người sống chậm lại và kết nối nhiều hơn với nơi mình đang sống.

Trúc Quỳnh (ảnh trên) và Liêu Lãm chọn xây dựng những thứ có chiều sâu thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhận diện giá trị cốt lõi

Liêu Lãm là đồng sáng lập dự án xây dựng thương hiệu cá nhân iconOS (dịch vụ tư vấn thương hiệu - truyền thông - quảng cáo).

Anh được đào tạo ngành quan hệ quốc tế song bén duyên với truyền thông, marketing và báo chí. Hơn 10 năm làm nghề giúp anh tiếp cận các đối tượng hết sức đa dạng, từ doanh nhân, lãnh đạo đến công nhân, tài xế... Mỗi cuộc gặp gỡ là chất liệu quý giá về con người và cách họ tồn tại trong xã hội.

Anh nhận ra rằng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, bản sắc cá nhân cũng dần bị hòa lẫn. Nhiều người sở hữu trải nghiệm sống phong phú ngoài đời nhưng khi xuất hiện trên nền tảng số lại vô tình biến mình thành phiên bản sao chép của một trào lưu nào đó. Câu trả lời mà Liêu Lãm tìm thấy nằm ở chính sự độc bản của mỗi cá nhân và hệ thống iconOS ra đời giúp xây dựng sự nhận diện, hệ thống hóa, lan tỏa bản sắc riêng. Liêu Lãm vẫn dùng công nghệ, nhưng theo cách khác. Anh không xem AI là đối thủ. "Trong thế giới mà mọi thứ đều có thể được tạo ra nhanh chóng bằng máy móc, lợi thế cạnh tranh cuối cùng sẽ thuộc về những ai hiểu rõ bản thân và biết kể câu chuyện của mình một cách chân thật nhất" - Lãm nhận định.

Theo anh, điều đáng lo nhất là việc con người quá phụ thuộc vào những công thức sẵn có và đánh mất khả năng nhìn lại chính mình. Vì vậy, thay vì hướng dẫn người khác cách trở nên nổi tiếng thật nhanh, iconOS lại tập trung vào việc "hồi quy" - quay về bên trong nhận diện giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân. Việc định hình bản sắc cá nhân đòi hỏi trải nghiệm, chiêm nghiệm và rất nhiều lần thử và sai. Công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là trung tâm.

Giữa bối cảnh nhiều người bị cuốn vào áp lực tăng trưởng nhanh và tức thì, dễ bị hấp dẫn bởi những lời hứa hẹn thành công thần tốc, bỏ qua quá trình xây dựng nền tảng lâu dài thì Lãm càng chấp nhận dốc lòng và bền bỉ. Anh đang xây dựng cộng đồng dành cho những ai muốn phát triển thương hiệu cá nhân một cách bền vững - nơi mọi người được chia sẻ câu chuyện riêng, học cách hiểu chính mình và cùng phát triển trong môi trường tôn trọng sự khác biệt.

Dù xuất phát điểm khác nhau, cả Trúc Quỳnh và Liêu Lãm đều đang đi tìm những giá trị cốt lõi khó bị thay thế. Con đường của hai bạn trẻ 9X có điểm chung về khát vọng khôi phục những kết nối đang dần bị mai một ở thời đại số. Một người làm dịch vụ giặt sấy tự phục vụ, người còn lại hoạt động truyền thông và thương hiệu cá nhân song đều đang tạo ra "không gian gặp gỡ". Một bên là không gian vật lý giữa lòng thành phố. Một bên là không gian tinh thần giúp con người hiểu sâu bản thể của mình. Khi thuật toán ngày càng thông minh, AI xử lý vấn đề với tốc độ đáng kinh ngạc thì sự gắn kết cộng đồng càng quan trọng.



