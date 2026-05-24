HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khi người trẻ chọn đi đường dài

Quỳnh My

Nhiều bạn trẻ khởi nghiệp sáng tạo không chỉ nghĩ đến sản phẩm hay dịch vụ, thị trường và lợi nhuận, mà còn chú trọng đến con người

Không chống lại công nghệ hay phủ nhận những đổi thay của thời đại, Ngô Thị Trúc Quỳnh chọn cách thích nghi và tận dụng công nghệ để tạo ra giá trị giàu "tính người". Chị hiện là đồng sáng lập, Giám đốc điều hành thương hiệu Tiệm tự giặt sấy Đô Thị.

Không gian sống chậm

Trúc Quỳnh bắt đầu làm việc bán thời gian từ khi học lớp 11. Cô từng dịch tin tức, sản xuất chương trình truyền hình và truyền thông - quảng cáo. Quá trình làm việc ở các công ty quốc tế giúp cô tiếp cận nhiều mô hình kinh doanh quy mô lớn, quan sát cách các doanh nghiệp vận hành và học hỏi tư duy từ những nhà sáng lập giàu kinh nghiệm. Lớn lên trong môi trường gia đình làm kinh doanh nên cô được tiếp xúc với những câu chuyện thương trường từ nhỏ. Năm 20 tuổi, Trúc Quỳnh từng khởi nghiệp với một thương hiệu thời trang riêng nhưng không thành công. Tuy nhiên, cô không từ bỏ, mà xem thất bại ấy như cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho những chặng đường sau.

Trúc Quỳnh lựa chọn mô hình vốn phổ biến ở nhiều nước phát triển nhưng còn khá mới tại Việt Nam: tiệm giặt sấy tự phục vụ. Những chiếc máy giặt công nghiệp hiện đại đi cùng hệ thống vận hành tự động; thanh toán thông minh, kết nối IoT, quản lý thiết bị từ xa và nhiều giải pháp số khác được tích hợp nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, điều Trúc Quỳnh tâm huyết không nằm ở thiết bị hay công nghệ trong tiệm, mà ở những điều xảy ra trong thời gian chờ đợi. Một người bước vào tiệm giặt và nửa giờ sau, họ không chỉ mang về những bộ quần áo sạch sẽ mà có thể còn có một cuộc trò chuyện với người lạ, nghe được điều thú vị hoặc đơn giản là ngồi yên. Có những Việt kiều về nước ngồi lại trong tiệm để chia sẻ cho nhau những địa chỉ ăn uống quen thuộc hay về sự thay đổi của thành phố. "Những cuộc trò chuyện tự nhiên ấy giúp tôi nhận ra mỗi cửa hàng không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ mà còn là điểm kết nối cộng đồng" - Quỳnh kể.

Với Trúc Quỳnh, khó khăn lớn nhất là thay đổi những thói quen tiêu dùng đã hình thành từ lâu. Khách hàng Việt Nam vốn quen với dịch vụ trọn gói, trong khi mô hình tự phục vụ đòi hỏi doanh nghiệp phải kiên trì và từng bước xây dựng niềm tin nơi khách hàng. Cô không xem khó khăn như rào cản mà còn có kế hoạch mở rộng hệ thống tiệm tự giặt sấy lên 20 điểm nhượng quyền, lan tỏa ý tưởng biến khoảng thời gian giặt sấy thành "me time", để mọi người sống chậm lại và kết nối nhiều hơn với nơi mình đang sống.

Khi người trẻ chọn đi đường dài - Ảnh 1.

Trúc Quỳnh (ảnh trên) và Liêu Lãm chọn xây dựng những thứ có chiều sâu thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Khi người trẻ chọn đi đường dài - Ảnh 2.

Nhận diện giá trị cốt lõi

Liêu Lãm là đồng sáng lập dự án xây dựng thương hiệu cá nhân iconOS (dịch vụ tư vấn thương hiệu - truyền thông - quảng cáo).

Anh được đào tạo ngành quan hệ quốc tế song bén duyên với truyền thông, marketing và báo chí. Hơn 10 năm làm nghề giúp anh tiếp cận các đối tượng hết sức đa dạng, từ doanh nhân, lãnh đạo đến công nhân, tài xế... Mỗi cuộc gặp gỡ là chất liệu quý giá về con người và cách họ tồn tại trong xã hội.

Anh nhận ra rằng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, bản sắc cá nhân cũng dần bị hòa lẫn. Nhiều người sở hữu trải nghiệm sống phong phú ngoài đời nhưng khi xuất hiện trên nền tảng số lại vô tình biến mình thành phiên bản sao chép của một trào lưu nào đó. Câu trả lời mà Liêu Lãm tìm thấy nằm ở chính sự độc bản của mỗi cá nhân và hệ thống iconOS ra đời giúp xây dựng sự nhận diện, hệ thống hóa, lan tỏa bản sắc riêng. Liêu Lãm vẫn dùng công nghệ, nhưng theo cách khác. Anh không xem AI là đối thủ. "Trong thế giới mà mọi thứ đều có thể được tạo ra nhanh chóng bằng máy móc, lợi thế cạnh tranh cuối cùng sẽ thuộc về những ai hiểu rõ bản thân và biết kể câu chuyện của mình một cách chân thật nhất" - Lãm nhận định.

Theo anh, điều đáng lo nhất là việc con người quá phụ thuộc vào những công thức sẵn có và đánh mất khả năng nhìn lại chính mình. Vì vậy, thay vì hướng dẫn người khác cách trở nên nổi tiếng thật nhanh, iconOS lại tập trung vào việc "hồi quy" - quay về bên trong nhận diện giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân. Việc định hình bản sắc cá nhân đòi hỏi trải nghiệm, chiêm nghiệm và rất nhiều lần thử và sai. Công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là trung tâm.

Giữa bối cảnh nhiều người bị cuốn vào áp lực tăng trưởng nhanh và tức thì, dễ bị hấp dẫn bởi những lời hứa hẹn thành công thần tốc, bỏ qua quá trình xây dựng nền tảng lâu dài thì Lãm càng chấp nhận dốc lòng và bền bỉ. Anh đang xây dựng cộng đồng dành cho những ai muốn phát triển thương hiệu cá nhân một cách bền vững - nơi mọi người được chia sẻ câu chuyện riêng, học cách hiểu chính mình và cùng phát triển trong môi trường tôn trọng sự khác biệt. 

Dù xuất phát điểm khác nhau, cả Trúc Quỳnh và Liêu Lãm đều đang đi tìm những giá trị cốt lõi khó bị thay thế. Con đường của hai bạn trẻ 9X có điểm chung về khát vọng khôi phục những kết nối đang dần bị mai một ở thời đại số.

Một người làm dịch vụ giặt sấy tự phục vụ, người còn lại hoạt động truyền thông và thương hiệu cá nhân song đều đang tạo ra "không gian gặp gỡ". Một bên là không gian vật lý giữa lòng thành phố. Một bên là không gian tinh thần giúp con người hiểu sâu bản thể của mình. Khi thuật toán ngày càng thông minh, AI xử lý vấn đề với tốc độ đáng kinh ngạc thì sự gắn kết cộng đồng càng quan trọng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo