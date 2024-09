Khí thế bước vào năm học đổi mới, sáng tạo

15 nhiệm vụ, giải pháp của giáo dục TP HCM

UBND TP HCM ngày 5-9 cũng ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 - 2025 ngành GD-ĐT TP HCM.

Theo UBND thành phố, năm học 2024 - 2025 là năm học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả cấp lớp, từ lớp 1 đến lớp 12 và cũng là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới. TP HCM xác định chủ đề năm học 2024 - 2025 của ngành GD-ĐT thành phố là: "Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT TP HCM".

Theo đó, TP HCM xác định 15 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để củng cố và nâng cao chất lượng GD-ĐT. Một trong các nhiệm vụ quan trọng được thành phố đề ra là nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Nghiên cứu, xây dựng đề án, kế hoạch từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; tăng cường hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; tiếp tục tổ chức tốt, nghiêm túc, an toàn, hiệu quả các kỳ khảo sát, thi tuyển sinh đầu cấp, chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 bảo đảm an toàn, chất lượng, phù hợp tình hình của thành phố...