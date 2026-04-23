AI 365 Bảo mật

Khi Zero Trust kết hợp với quản lý đặc quyền: Hướng đi thực tế cho doanh nghiệp Việt

T.Minh

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, tài khoản đặc quyền đang trở thành “điểm yếu chí mạng” của nhiều doanh nghiệp.

Chỉ một truy cập không được kiểm soát cũng có thể mở ra toàn bộ hệ thống cho tin tặc. Vì vậy, việc kết hợp mô hình Zero Trust với quản lý truy cập đặc quyền không còn là xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn vận hành.

Ngày 21-4-2026 tại TP HCM, NTS ICT phối hợp cùng Safous tổ chức hội thảo chuyên đề "When Zero Trust Meets Privileged Access", mang đến góc nhìn thực tiễn về cách doanh nghiệp bảo vệ hệ thống trước các rủi ro ngày càng phức tạp.

Safous - Nền tảng Zero Trust đến từ Nhật Bản

Safous là một nền tảng bảo mật được phát triển bởi Internet Initiative Japan Inc. (IIJ) - một trong những nhà cung cấp hạ tầng Internet và giải pháp mạng hàng đầu Nhật Bản, thành lập từ năm 1992.

Safous được ra mắt như một phần trong bộ giải pháp Zero Trust của IIJ từ năm 2021, với mục tiêu đơn giản hóa việc bảo vệ truy cập trong môi trường hiện đại, nơi dữ liệu, thiết bị và người dùng không còn nằm trong một "biên mạng" cố định.

Đến năm 2025, IIJ tiếp tục phát triển Safous Privileged Remote Access (RPAM) - tích hợp các công nghệ Zero Trust, PAM và IAM trong một nền tảng thống nhất, giúp doanh nghiệp kiểm soát truy cập đặc quyền hiệu quả hơn.

Mr. Roy Kikuchi - Safous Regional Head, Sales & Marketing chia sẻ tổng quan về thị trường

Bài toán không mới, nhưng ngày càng cấp bách

Trong môi trường số hiện nay, các cuộc tấn công mạng không còn dừng ở việc dò quét đơn lẻ mà tập trung khai thác tài khoản đặc quyền - nơi có quyền truy cập sâu vào hệ thống. Chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến toàn bộ vận hành doanh nghiệp.

Chính vì vậy, mô hình Zero Trust - không tin cậy mặc định, kiểm soát mọi truy cập đang trở thành tiêu chuẩn mới. Tuy nhiên, việc triển khai Zero Trust trong thực tế, đặc biệt với các hệ thống có nhiều truy cập từ xa, vẫn là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Mr. Ludhfiansyah - Safous Presales Manager giới thiệu chi tiết về các giải pháp

Safous RPAM - Giải pháp thiết thực cho bài toán truy cập đặc quyền

Tại sự kiện, giải pháp Safous RPAM được giới thiệu như một hướng tiếp cận thực tế cho doanh nghiệp:

- Giám sát và kiểm soát toàn bộ truy cập đặc quyền theo thời gian thực.

- Ghi log, truy vết đầy đủ, phục vụ kiểm toán và tuân thủ.

- Giảm rủi ro từ truy cập từ xa, đặc biệt trong môi trường hybrid. 

- Triển khai nhanh, không yêu cầu thay đổi lớn hạ tầng.

Đặc biệt, việc tích hợp Zero Trust + PAM + IAM trong một nền tảng giúp doanh nghiệp giảm độ phức tạp, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo mật trên toàn bộ hệ thống CNTT, OT và IoT.

Giá trị thực tiễn từ góc nhìn chuyên gia

Thông qua phần chia sẻ của các chuyên gia từ Safous, người tham dự không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn hiểu rõ cách áp dụng vào thực tế doanh nghiệp tại Việt Nam từ mô hình triển khai, quy trình kiểm soát đến các tình huống rủi ro thường gặp.

Phiên thảo luận mở (Q&A) cũng ghi nhận nhiều câu hỏi xoay quanh bài toán cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm vận hành, cho thấy nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm giải pháp vừa hiệu quả vừa dễ triển khai.

NTS ICT - Cầu nối đưa giải pháp toàn cầu đến doanh nghiệp Việt

Với vai trò là nhà phân phối và tư vấn giải pháp bảo mật, NTS ICT không chỉ mang Safous đến thị trường Việt Nam mà còn đóng vai trò cầu nối, giúp doanh nghiệp:

- Lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và ngân sách.

- Triển khai hiệu quả theo thực tế hạ tầng. 

- Đồng hành trong vận hành và tối ưu lâu dài.

Chị Lê Hiếu Thường Nga - Phó Giám Đốc NTS ICT và anh Nguyễn Văn Đức - Giám Đốc Kỹ Thuật NTS ICT chia sẻ chính sách hỗ trợ Đối tác và khách hàng

Sự am hiểu thị trường nội địa là yếu tố giúp NTS ICT chuyển hóa các công nghệ toàn cầu thành giải pháp khả thi, dễ áp dụng và mang lại giá trị thực tế cho doanh nghiệp.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về giải pháp Safous RPAM cũng như cách triển khai phù hợp với hạ tầng doanh nghiệp, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với NTS ICT - đơn vị phân phối độc quyền Safous tại Việt Nam.

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAFOUS TẠI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NAM TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ: 55/10 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT:  84-28-22052868 | Email: info@nts.com.vn.

Website: https://ntsict.com.vn.

