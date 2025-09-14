HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Kho phế liệu bốc cháy suốt 3 giờ ở Đăk Cấm

Tối 14-9, ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, thông tin trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hỏa hoạn lớn.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 14-9, hỏa hoạn bùng phát tại kho phế liệu của gia đình ông Đ.T.H (sinh năm 1972) và bà Đ.Q.V.N (sinh năm 1983) tại tổ 1, phường Đăk Cấm.

- Ảnh 1.

Cháy kho phế liệu ở Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng cử lực lượng và phương tiện khẩn trương đến hiện trường vụ việc để dập lửa.

Tuy nhiên, do nơi xảy ra hỏa hoạn có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, lửa cháy to cũng gây nguy cơ cháy lan sang các khu vực dân cư xung quanh.

Theo TTXVN, đến 21 giờ 30, với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy được kiểm soát, không để cháy lan.

UBND phường Đăk Cấm chỉ đạo Công an phường huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, cùng các lực lượng có liên quan đến hiện trường để đảm bảo an ninh và hỗ trợ người dân vận chuyển đồ dùng, vật dụng cần thiết.

Theo thông tin từ UBND phường Đăk Cấm, kho phế liệu xảy ra hỏa hoạn có đăng ký kinh doanh. Rất may, vụ hỏa hoạn không xảy ra thiệt hại về người.

 Hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự đang tiếp tục được triển khai; đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục thu nhập thông tin, xác định nguyên nhân vụ việc.

