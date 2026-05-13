Khổ sở vì bụi đường

Theo ghi nhận, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua các xã Đakrông, Tà Rụt (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện nhiều đoạn bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn đi qua xã Tà Rụt xuất hiện nhiều điểm bụi bao trùm suốt ngày như sương khi phương tiện đi qua, gây đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Thời điểm này dù trời nắng nhưng nhiều nhà dân ở thôn Húc Nghì (xã Tà Rụt) phải đóng kín cửa vì bụi đường. Đã nhiều tháng qua, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thôn này bị hư hỏng nhưng chậm được khắc phục, sửa chữa. Trong khi đó, mật độ phương tiện cơ giới di chuyển khá nhiều đã làm bụi bay mù trời. Nhiều hàng quán rơi vào cảnh ế ẩm vì bụi đường làm khách e ngại.

Theo người dân địa phương, trên đoạn tuyến này mùa nắng thì bụi mù mịt, làm khuất tầm nhìn. Nhiều hộ dân dọc tuyến đường phải tưới nước thường xuyên, song hiệu quả không đáng kể bởi lưu lượng phương tiện khá cao. Trong khi đó, cứ sau một trận mưa là tuyến đường lại ngập bùn đất, nhiều hố và vũng đọng nước tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Anh Hồ Văn Xương (ngụ thôn Húc Nghì, xã Tà Rụt) cho biết tuyến đường bị hư hỏng, bụi bẩn phát tán đã xảy ra lâu nay, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân, đặc biệt là trẻ em và người già.

Người dân sinh sống ở xã Tà Rụt khổ vì bụi đường

Thời gian qua, trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND, người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhanh chóng nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

"Thương nhất là học sinh phải hít thở bụi bẩn khi đến trường; vào mùa mưa mỗi ngày các em phải thay 2 bộ áo quần" - anh Xương ngán ngẩm nói, đồng thời cho hay anh có 2 con nhỏ đang tuổi đến trường. Vì tuyến đường quá bụi bẩn và xuống cấp nguy hiểm nên hằng ngày vợ chồng anh phải thay nhau chở con đi và về, chứ không để các cháu tự đi xe đạp như trước.

Ông Hồ Văn Nhiếp, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, cho biết thời gian qua, xã tiếp nhận rất nhiều kiến nghị của người dân địa phương về tình trạng bụi bẩn, nguy hiểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa bàn. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Theo UBND xã Tà Rụt, qua nắm thông tin được biết trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đang triển khai một số dự án sửa chữa do Khu Quản lý đường bộ II làm chủ đầu tư; trong đó, đoạn qua xã này dự kiến hoàn thành việc sửa chữa vào tháng 8-2026.