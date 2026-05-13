HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khổ sở vì bụi đường

Bài và ảnh: Đức Nghĩa

Nhiều người dân tham gia giao thông và cư dân sinh sống bên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây phải chịu đựng lâu nay về tình trạng bụi đường.

Theo ghi nhận, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua các xã Đakrông, Tà Rụt (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện nhiều đoạn bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn đi qua xã Tà Rụt xuất hiện nhiều điểm bụi bao trùm suốt ngày như sương khi phương tiện đi qua, gây đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Thời điểm này dù trời nắng nhưng nhiều nhà dân ở thôn Húc Nghì (xã Tà Rụt) phải đóng kín cửa vì bụi đường. Đã nhiều tháng qua, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thôn này bị hư hỏng nhưng chậm được khắc phục, sửa chữa. Trong khi đó, mật độ phương tiện cơ giới di chuyển khá nhiều đã làm bụi bay mù trời. Nhiều hàng quán rơi vào cảnh ế ẩm vì bụi đường làm khách e ngại.

Theo người dân địa phương, trên đoạn tuyến này mùa nắng thì bụi mù mịt, làm khuất tầm nhìn. Nhiều hộ dân dọc tuyến đường phải tưới nước thường xuyên, song hiệu quả không đáng kể bởi lưu lượng phương tiện khá cao. Trong khi đó, cứ sau một trận mưa là tuyến đường lại ngập bùn đất, nhiều hố và vũng đọng nước tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Anh Hồ Văn Xương (ngụ thôn Húc Nghì, xã Tà Rụt) cho biết tuyến đường bị hư hỏng, bụi bẩn phát tán đã xảy ra lâu nay, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân, đặc biệt là trẻ em và người già.

Khổ sở vì bụi đường - Ảnh 1.

Người dân sinh sống ở xã Tà Rụt khổ vì bụi đường

Thời gian qua, trong các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND, người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhanh chóng nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

"Thương nhất là học sinh phải hít thở bụi bẩn khi đến trường; vào mùa mưa mỗi ngày các em phải thay 2 bộ áo quần" - anh Xương ngán ngẩm nói, đồng thời cho hay anh có 2 con nhỏ đang tuổi đến trường. Vì tuyến đường quá bụi bẩn và xuống cấp nguy hiểm nên hằng ngày vợ chồng anh phải thay nhau chở con đi và về, chứ không để các cháu tự đi xe đạp như trước.

Ông Hồ Văn Nhiếp, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, cho biết thời gian qua, xã tiếp nhận rất nhiều kiến nghị của người dân địa phương về tình trạng bụi bẩn, nguy hiểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa bàn. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Theo UBND xã Tà Rụt, qua nắm thông tin được biết trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đang triển khai một số dự án sửa chữa do Khu Quản lý đường bộ II làm chủ đầu tư; trong đó, đoạn qua xã này dự kiến hoàn thành việc sửa chữa vào tháng 8-2026.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo