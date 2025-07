Khó tin tài xế xe ô tô chạy ngược chiều còn văng lời đe dọa

Ngày 3-7, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đơn vị đang tra cứu thông tin cũng như xác định danh tính vụ nam tài xế lái ô tô ngược chiều, hung hăng đòi đánh người khác.

Video ghi lại vụ việc

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một nam tài xế lái ô tô 7 chỗ biển số 61A-754... chạy ngược chiều. Phát hiện bị một người đi xe máy quay video, tài xế này đã hạ kính và văng tục, dùng tay đập về phía chiếc điện thoại của người dân đang quay phim.

Chưa dừng lại, tài xế lái ô tô chắn ngang đường rồi dừng xe đuổi đánh người quay phim.

Theo Phòng CSGT, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2-7, trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP HCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Người bị đe dọa đánh là anh T.V.C.C. (28 tuổi).

Vụ việc đang được Công an phường An Phú phối hợp cùng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cũ) tiến hành xác minh, mời tài xế ô tô lên làm việc.