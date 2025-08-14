Kho "vàng trắng" bị uy hiếp

Ngày 13-8, Đội Chống săn bắt chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp các lực lượng chức năng giải cứu nhiều cá thể chim yến cùng các loài chim hoang dã khác, đồng thời thu giữ hơn 100 m lưới tàng hình tại khu vực gần cầu Sông Cái (xã Diên Điền).

Cùng đi với đội trên những thửa ruộng xã Diên Khánh, các thành viên cặm cụi gỡ từng tấm lưới mỏng như sợi tơ - thứ vũ khí bắt chim yến. Công việc này không cố định giờ giấc, bởi chỉ cần nhận tin báo từ người dân về khu vực có bẫy là đội lập tức lên đường.

Chim yến hàng ở Khánh Hòa thuộc phân loài Germani, đặc hữu vùng duyên hải Nam Trung Bộ, cho tổ yến có chất lượng hàng đầu thế giới. Khánh Hòa hiện là địa phương có quần thể chim yến đảo lớn nhất châu Á với 33 đảo yến và 173 hang yến.

Tuy nhiên, từ năm 2018, tình trạng săn bắt trái phép diễn ra liên tục tại các vùng chim kiếm ăn như Tây Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh… Đối tượng thường sử dụng lưới tàng hình căng giữa 2 cọc tre, kết hợp máy phát tiếng kêu và chim mồi để dụ chim yến lao tới mắc bẫy.

Đội chống săn bắt chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa giải cứu chim yến bị mắc bẫy

Trước thực trạng này, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phải ban hành công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp ngăn chặn. Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, trung bình mỗi năm Công ty Yến sào Khánh Hòa phát hiện hơn 73 vụ bẫy chim yến, giải cứu hơn 2.500 cá thể. Sau 7 năm triển khai, đã xử lý 514 vụ, thu giữ gần 700 tấm lưới tàng hình cùng dụng cụ, giải cứu và thả về tự nhiên gần 18.000 con chim yến. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện 96 vụ bẫy chim yến trái phép, thu giữ và tiêu hủy tại chỗ 112 tấm lưới, giải cứu gần 700 cá thể yến.

Ông Nguyễn Sỹ Ninh, Trưởng Phòng Quản lý Bảo vệ, Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết chim yến bị bẫy nếu còn sống khỏe mạnh thường bị bán để phóng sinh hoặc giết thịt tiêu thụ tại nhà hàng, chợ. Tuy nhiên, thịt chim yến rất nhỏ, không ngon, giá trị dinh dưỡng thấp. Giá trị thực sự của loài này nằm ở "vàng trắng" tổ yến giàu dinh dưỡng, mang lại lợi ích kinh tế lớn, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương.

Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến ngoài mục đích nuôi để khai thác tổ hoặc nghiên cứu khoa học. Các hành vi gây tổn hại đến quần thể chim yến sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Theo Công ty Yến sào Khánh Hòa, để bảo vệ nguồn tài nguyên quý này, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, rất cần sự chung tay của người dân trong việc phát hiện, tố giác hành vi bẫy bắt và không tiêu thụ chim yến săn bắt trái phép. Chỉ khi đó, "vàng trắng" của Khánh Hòa mới có thể được bảo tồn bền vững, tiếp tục mang lại giá trị kinh tế và khẳng định thương hiệu tổ yến Việt Nam trên thị trường thế giới.

Ông Lê Đức Tiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho rằng địa phương cần thành lập Hiệp hội bảo vệ quần thể đàn chim yến. Qua đó, tuyên truyền thông qua lực lượng dân quân tự vệ tại 64 phường, xã nhằm nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ chim yến; đưa ra các quy định nghiêm ngặt xử phạt các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán, chế biến loài chim có giá trị kinh tế cao này.