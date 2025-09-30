Khoa học và công nghệ tiên phong đưa Việt Nam vững bước đi lên

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ KH-CN - nhấn mạnh ngành bưu chính - viễn thông, KH-CN đã góp phần xây dựng nền móng của một đất nước độc lập, tự cường; gieo hạt giống tri thức, tinh thần đổi mới sáng tạo cho các thế hệ. KH-CN đã đưa Việt Nam từ một nước thiếu đói thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, làm chủ công nghệ xây dựng nhiều công trình lớn, đi đầu về số hóa mạng viễn thông,...

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt của Bộ KH-CN là phải đi đầu trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần tập trung vào 3 trụ cột then chốt, gồm: tạo thể chế đột phá, môi trường thuận lợi để khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng nguyên tử...; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng mạnh tỉ trọng chi ngân sách cho KH-CN...

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Bộ KH-CN; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng.