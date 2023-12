Khoa học y học Việt Nam đã tiếp cận thế giới

Lễ kỷ niệm 70 năm hệ thống khám, chữa bệnh Việt Nam và 15 năm thành lập Cục Quản lý khám chữa bệnh đã được Cục Quản lý khám, chữa bệnh (KCB) tổ chức sáng 19-12, tại Hà Nội.



Theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý KCB (Bộ Y tế), những năm qua Việt Nam đã đổi mới kiến thức quản lý chất lượng bệnh viện theo các mô hình hàng đầu của quốc tế, đã tiếp cận các phương pháp quản lý chất lượng bệnh viện tiên tiến trên thế giới.

PGS Lương Ngọc Khuê đánh giá chất lượng khám chữa bệnh đã có nhiều thay đổi. Ảnh: Trần Minh

Đơn cử, như tiêu chuẩn đánh giá và chứng nhận chất lượng bệnh viện của Mỹ, Chương trình đánh giá và cải tiến chất lượng của Hội đồng Úc về KCB… Đặc biệt, từ năm 2016, Cục Quản lý KCB đã ban hành "Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam", với các tiêu chuẩn toàn diện, giúp bệnh viện tự nhìn lại thực trạng, để nâng cao chất lượng bệnh viện. Các quy định này đã được luật hóa tại luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

Theo kết quả khảo sát mới nhất, có tới 97 - 99 % các bệnh viện công tại các tuyến cho rằng tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện được triển khai đã tác động lớn đến nâng cao chất lượng KCB trong các bệnh viện công, trong đó hơn 99% các bệnh viện công có cải tiến về chất lượng bệnh viện.

Bên cạnh đó, kết quả chấm điểm chất lượng bệnh viện năm 2022 cũng cho thấy điểm chất lượng trung bình của các bệnh viện tuyến trung ương đạt 4,05/5, cao hơn hẳn so với điểm trung bình các năm trước đó (2013 - 2022, chỉ ở mức 3,78/5).

Như tại TP HCM, theo công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022, 5 cơ sở y tế được đánh giá về chất lượng tốt nhất là Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Từ Dũ, Viện Y Dược học dân tộc.

Nhóm bệnh viện tư nhân ở TP HCM có điểm trung bình tăng 9% so với năm 2021, nhóm bệnh viện TP tăng 2,5% so với năm 2021 và nhóm bệnh viện quận, huyện tăng 0,3% so với năm 2021.

Nhiều kỹ thuật cao trên thế giới để điều trị các bệnh lý phức tạp đã được ứng dụng tại Việt Nam

Theo PGS Khuê, các cải tiến rõ nhất tại các bệnh viện công là: Quy trình KCB giảm các thủ tục, giảm thời gian chờ khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao kỹ năng ứng xử và giao tiếp của nhân viên y tế trong bệnh viện công; tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tỉ lệ bác sĩ và điều dưỡng có trình độ ĐH và sau ĐH tăng…



Các bệnh viện đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến quy trình KCB từ 10 bước xuống 3-5 bước, nâng cao năng lực quản lý và đổi mới tinh thần thái độ, phục vụ người bệnh.

Trong lĩnh vực KCB, các nghiên cứu khoa học giá trị trong lĩnh vực y tế đã tiếp cận trình độ khoa học công nghệ của thế giới, góp phần vào phòng chống dịch bệnh, nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

PGS Khuê cho biết tới đây, Bộ Y tế sẽ tập trung vào các vấn đề đang "nóng", cấp bách trong thực tiễn của ngành như: Nâng cao chất lượng bệnh viện, ứng dụng công nghệ cao chuyển đổi số trong y học, mua sắm thuốc và vật tư y tế an toàn cho người bệnh; xây dựng mạng lưới quản lý chất lượng, an toàn người bệnh; chuyển đổi số trong KCB. Tiếp tục thay đổi văn hoá xử lý sự cố y khoa theo hướng khuyến khích báo cáo sự cố, nguy cơ sự cố thay vì xử phạt...

Bộ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ khen tặng tập thể Cục Quản lý KCB

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng tập thể Cục Quản lý KCB Bằng khen của Thủ tướng về những đóng góp trong những năm qua.

Dịp này, Cục Quản lý KCB công bố trao giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện cho các bệnh viện có chất lượng tiêu biểu là các bệnh viện công và tư. Một trong các tiêu chí xét trao là, bệnh viện có tổ chức thực hiện việc khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và đạt tỉ lệ hài lòng người bệnh, nhân viên y tế từ 85% trở lên.