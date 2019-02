5 phát hiện khảo cổ huyền bí nhất năm qua

02/02/2019 09:06

Những tình tiết ma mị mà ngành khảo cổ đối diện trong năm qua gây nên nhiều kinh ngạc khi được giải thích dưới góc độ khoa học.



1. Phô mai 3.200 năm trong mộ cổ mang "lời nguyền" chết chóc

Nhóm khoa học gia từ Đại học Catania và Đại học Saqqara Cairo (Ai Cập) đã phát hiện một chiếc bình gốm cổ bên trong chứa chất rắn màu trắng trong quá trình khai quật một ngôi mộ cổ. Các bước nghiên cứu sau đó cho thấy họ đã tìm được tảng phô mai có lẽ là lâu đời nhất thế giới, được làm từ sữa cừu và sữa dê.

Tảng phô mai xưa nhất thế giới - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp

Món phô mai này cũng mang theo một "lời nguyền" chết chóc cho những ai ăn nó, vì người ta cũng tìm thấy dấu vết của Brucella melitensis, một chủng vi khuẩn gây ra bệnh brucellosis chết người thường được truyền từ động vật sang người.

2. Thông điệp trên đá: "Khi nhìn thấy tôi, hãy khóc"

Người dân ven bờ sông Elbe thuộc Cộng hòa Czech đã một phen hết hồn khi một tảng đá to lớn mang thông điệp cổ xưa "When you see me, cry" (Khi nhìn thấy tôi, hãy khóc) bất ngờ hiện ra. Dòng chữ được khắc từ đầu thế kỷ 17 và nhuốm màu huyền bí này là một lời tiên tri: khi nó hiện ra, người dân sắp phải trải qua một giai đoạn sống khó khăn, mất mùa.

Tảng đá mang thông điệp bí ẩn lộ ra bên bờ sông khi hạn hán - ảnh: AP

Thực ra lời tiên tri này hoàn toàn dựa trên khoa học. Tảng đá được đặt ở một vị trí sao cho chỉ khi nước sông xuống thật thấp, nó mới hiện ra, thay cho lời cảnh báo một đợt hạn hán nặng nề đang đến. Quả thật, vào tháng 8-2018, khi thông điệp huyền bí hiện ra, Czech đang đối mặt với một đợt đại hạn hán.

3. Tàu cướp biển "cập bờ" sau hơn 334 năm mất tích trong bão

Tháng 11-2018, những quả lựu đạn rất cũ xuất hiện bên bờ biển nước Anh. Đây là một phần của chiếc tàu cướp biển do thuyển trưởng Barbary chỉ huy, bị đắm trong cơn bão năm 1684. Các phần còn lại của tàu gồm nhiều mảnh gỗ và vũ khí được tìm thấy ở khu vực đáy biển gần bờ, cho dù vụ đắm tàu ngày xưa xảy ra ở ngoài khơi xa.

Những mảnh vũ khí của "tàu ma" dạt vào bờ sau hơn 3 thế kỷ - ảnh: LIVE SCIENCE

Lý do những mảnh "tàu ma" bất ngờ tiến về phía bờ sau hơn 3 thế kỷ mất tích là những cơn bão mới, sóng mạnh trong năm qua đã làm xáo trộn bờ biển, khiến cát di chuyển và vô tình đẩy con tàu đến khu vực gần bờ hơn, một số mảnh thậm chí theo sóng dạt lên bờ. Con tàu mang tên Schiedam này vốn là một tàu buôn Hà Lan bị cướp biển Barbary bắt cóc. Sau đó, hải quân Hoàng gia Anh đã chiếm lại con tàu từ tay cướp biển và dùng nó để chở hàng cho đến năm xảy ra tai nạn.

4. Chiếc vạc "trấn yểm" kẻ xấu và bọn trộm xui xẻo

Cuối tháng 10-2018, các nhà khảo cổ Anh đã công bố phát hiện về một tòa nhà làng Dedham chứa đầy "kho báu" thời trung cổ. Những cổ vật được giấu kín đến nỗi nhiều chủ nhân sau này không hề hay biết.

Việc phát hiện ra nó vô cùng hài hước: tòa nhà xây từ năm 1520 này hiện cho thuê làm cửa hàng tiện lợi, một bọn trộm húc xe sập tường giữa đêm để tìm cách trộm ATM nhưng không thấy gì, đành bỏ về. Chúng không biết rằng cú tông xe đã làm vỡ một phần tường, nền nhà, mở lối vào kho cổ vật quý giá.

Các nhà khảo cổ đang khai quật phần nền nhà chứa kho báu, nơi bọn trộm vô tình mở lối vào "kho báu" - ảnh: LIVE SCIENCE

Khi các nhà khảo cổ tiếp quản, họ phát hiện một chiếc vạc ba chân dùng để "trấn yểm" kẻ xấu chôn dưới nền nhà. Có lẽ nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Cảnh sát phá án, ngã ngửa khi biết "nạn nhân" đã chết 170 năm

Một nhóm cảnh sát ở New York (Mỹ) lao vào tìm cách giải quyết án mạng sau khi phát hiện thi hài một cô gái trẻ trong tình trạng như vừa mới chết vài ngày. Nhưng kết quả giám định cho thấy cô đã chết từ thế kỷ 19! Xác cô không được ướp nhưng vẫn nguyên vẹn như "công chúa ngủ trong rừng".

Nhà pháp y khảo cổ Scott Warnasch bên một chiếc hòm sắt khiến cơ thể không tan rã sau nhiều năm - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp

Nguyên nhân khiến cô gái nằm 170 năm trong hòm mà không tan rã là do cô được chôn cất trong một cỗ quan tài kim loại cực kỳ kín mà ngày xưa giới thượng lưu hay dùng để vận chuyển xác đi xa mà vẫn đảm bảo vệ sinh.

Kết quả là vụ "án mạng" phải chuyển hẳn sang cho giới khảo cổ, còn các cảnh sát phải hồi hộp chờ xét nghiệm của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), vì các nhà khảo cổ phát hiện cô gái chết vì đậu mùa và không chắc virus còn hoạt động hay không.

Anh Thư tổng hợp