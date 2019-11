Nghiên cứu đứng đầu bởi tiến sĩ Yoshiro Furukawa đến từ khoa Khoa học trái đất, Đại học Tohoku (Nhật Bản). Nghiên cứu vừa công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences đã phân tích 2 khối thiên thạch nguyên thủy NWA 801 và Murchison. Họ đã tìm ra một "mỏ vàng" – đó là ribose và các loại đường sinh học khác.



Một phân tử đường sinh học được các nhà khoa học tái hiện lại bằng mô hình. Bên cạnh là vật thể ngoài hành tinh đã mang nó đến trái đất - ảnh: Yoshihiro Furukawa

Trước đó, các loại khối xây dựng sự sống khác như axit amin (thành phần của protein) và nucleobase (thành phần của DNA và RNA) từng được tìm thấy trong các thiên thạch khác.

Ribose mới được tìm thấy đặc biệt cần thiết như một khối xây dựng của RNA và có thể là một chất xúc tác quan trọng trong các phản ứng hóa học tạo ra sự sống nguyên thủy trên trái đất.

Ngoài ra, các loại đường còn là phân tử không thể thiếu trong mọi dạng sống, có vai trò nhất định trong các quá trình trao đổi chất thiết yếu, và là thành phần của "xương sống đường phosphate" trong các phân tử di truyền.

Có thể nói, các loại đường đường sinh học này đã bổ sung vào danh sách những bằng chứng vững chắc khẳng định lý thuyết cho rằng sự sống trái đất bắt nguồn từ một thế giới ngoài hành tinh xa xôi, "quá giang" các thiên thạch và sao chổi để rồi được gieo mầm trên trái đất.

Nhóm nghiên cứu cũng tuyên bố đường sinh học chính là mảnh ghép còn thiếu mà các nhà khoa học bấy lâu tìm kiếm, để các loại "khối xây dựng sự sống" có thể ráp nối, tạo ra phản ứng và hóa thân thành sự sống nguyên thủy thật sự.

Các nhà khoa học cũng xét đến khả năng đường này có nguồn gốc muộn hơn và chỉ là sản phẩm của sự ô nhiễm bởi sự sống trên cạn. Tuy nhiên khả năng này là không thể, qua những bằng chứng đến từ việc phân tích đồng vị. Nó 100% là một thứ ngoài hành tinh.