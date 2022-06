Theo SciTech Daily, nghiên cứu mới đã xác định được những "gien nhảy" đầy thú vị có thể giải thích được trí thông minh vượt trội mà trên Trái Đất chỉ có 2 loài sở hữu: con người và... bạch tuộc.

Với bộ não cực kỳ phức tạp và khả năng nhận thức đáng ngạc nhiên, bạch tuộc từ lâu đã được giới khoa học "chăm sóc chu đáo". Lần này, nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Remo Sanges từ Trường Đại học Quốc tế về Nghiên cứu cao cấp (SISSA) ở Trieste và tiến sĩ Graziano Fiorito từ Trạm Động vật Anton Dohrn ở Naples (Ý) đã tìm kiếm bí mật trong bộ não bạch tuộc.

Bạch tuộc - Ảnh: SCITECH DAILY

Nghiên cứu đã tìm thấy các "gien nhảy" giống nhau hoạt động trong cả não người và não của 2 loài bạch tuộc Octopus vulgaris và Octopus bimaculoides.

"Gien nhảy" được phát hiện ở con người từ khi bộ gien của chúng ta được giải trình tự thành công 45% vào năm 2001, hé lộ các trình tự chuyển vị đặc biệt. Thông qua cơ chế sao chép và dán hoặc cắt và dán các phân tử, các gien này gần như di chuyển lung tung từ nơi này sang nơi khác của bộ gien.

Một số quá trình liên quan đến các gien nhảy đặc biệt quan trọng trong việc giúp con người có khả năng nhận thức, học tập và trí nhớ vượt xa các sinh vật khác trên Trái Đất.

Bộ não của bạch tuộc cũng y như chúng ta, rất giàu gien nhảy. Điều này có thể lý giải sự thông minh ngoài mong đợi của chúng.

Bạch tuộc là đối tượng của rất nhiều cuộc nghiên cứu khác về nhiều khía cạnh, bởi chúng như thuộc về một thế giới khác so với các động vật còn lại.

Một nghiên cứu công bố trên Progress in Biophysics and Molecular Biology năm 2018, do 33 nhà sinh vật học danh tiếng khắp thế giới thực hiện, đã kết luận bạch tuộc là "con lai" của một sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn nào đó nên được di truyền trí thông minh đặc biệt.

Giả thuyết tin cậy nhất là loài tổ tiên của nó đã đến trên một sao chổi rơi xuống Trái Đất hơn nửa tỉ năm trước, lai tạo với sinh vật Trái Đất sơ khai để tạo nên bạch tuộc ngày nay. Đó cũng là lý do bạch tuộc như "rơi từ trên trời" xuống cây gia phả sinh vật Trái Đất, với một khoảng trống đáng nghi ngờ trong hồ sơ khảo cổ.