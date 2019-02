"Dòng sông sao" bí ẩn chảy gần trái đất

21/02/2019 09:10

Một nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí khoa học Astronomy & Astrophysics đã vén màn bí ẩn về một "dòng sông sao" rộng mênh mông mà sau hơn 1 tỉ năm tuổi đã chảy ngày càng gần trái đất chúng ta. Ước tính đến nay, dòng sông chỉ còn cách trái đất 326 năm ánh sáng.



Hình ảnh lập thể nơi dải sáng của thiên hà Milky Way bị uốn thành hình tròn, những chấm đỏ ở giữa chính là dòng sông sao rộng lớn - ảnh: Astronomy & Astrophysics

Từ dữ liệu mà tàu vũ trụ kiêm kính viễn vọng không gian Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) thu thập được, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số ngôi sao mà con người từng biết trước đây không hề đơn độc: chúng đang chảy thành dòng cùng rất nhiều ngôi sao láng giềng.

Toàn bộ dòng sông sao hiện dài tới 1.300 năm ánh sáng và rộng 160 năm ánh sáng, chảy trên một vùng rộng lớn thuộc nửa phía Nam của thiên hà Milky Way – thiên hà mà Hệ Mặt trời của chúng ta cư trú.

Theo nhà thiên văn João Alves đến từ Đại học Vienna (Ý), một trong các tác giả, khoảng cách khá gần hiện nay của dòng sông sao sẽ là cơ hội vàng cho chúng ta nghiên cứu về nó và dựa vào nó mà tính toán được khối lượng của toàn bộ thiên hà. "Những thứ "gần nhà" rất hữu ích, chúng không quá mờ nhạt nên có thể khám phá chi tiết hơn, một giấc mơ của các nhà thiên văn học" – ông nói.

Dòng sông này bắt nguồn từ một cụm sao hình thành từ 1 tỉ năm trước. Lực hấp dẫn của thiên hà Milky Way đã kéo dài cụm sao thành một luồng sao dài. Từ đó, nó đã chảy 4 vòng quanh rìa của thiên hà. Hệ Mặt trời của chúng ta cũng là một hệ hành tinh nằm ở phần gần rìa của Milky Way và may mắn là ngay trong thời điểm hiện tại, dòng sông sao đã chảy đến đoạn gần nơi ở của chúng ta.

A. Thư (Theo Live Science, Sci-News)