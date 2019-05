Phát hiện túi "ma dược" ngàn năm trong mộ cổ

08/05/2019 08:43

Một nhóm nghiên cứu đa quốc gia đã quyết định "đột nhập" vào một nơi trú ẩn bằng đá và chôn cất nhiều hài cốt của con người tại khu vực Tây Nam Lípez Altiplano, Bolivia và thu thập được nhiều vật dụng kỳ lạ. Đó là những thứ được người bản xứ thời tiền Columbus sử dụng cho những nghi lễ thần bí.



Chiếc túi chứa ma dược - ảnh: Jose Capriles

Thứ đáng chú ý nhất là một chiếc túi lớn làm từ da của 3 con cáo. Bên trong túi là một thứ "ma dược" gây ảo giác mà người hiện đại cũng phải sợ: đó là cocain trộn với ayahuasca, một chất ma túy từ thực vật được tìm thấy trong lưu vực sông Amazon, cùng một số chất hướng thần khác như benzoylecgonine, harmine, bufotenin, dimethyltryptamine … và có thể cả psilocin – một hợp chất trong nấm ma thuật.

Một vật dụng được dùng để hít thuốc - ảnh: Jose Capriles

Cạnh đó có 2 vật dụng bằng gỗ được chạm khắc công phu để "hít" thuốc, 2 thìa xương lạc đà không bướu, một ống hít được trang trí bằng bím tóc người, cây khô, băng buộc đầu… Tất cả, bao gồm chiếc túi chứa ma dược, được đặt trong một bao tải lớn dài 28 cm, rộng gần 16,5 cm.

Tiến sĩ Jose Capriles, trợ lý giáo sư nhân chủng học tại Đại học bang Pennsylvania (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết "ma dược" trong chiếc túi vốn là nhiều loại thuốc hướng thần được pha trộn, được sử dụng trong các nghi lễ cổ đại. Người ta tin rằng những ảo giác mà ma dược mang lại sẽ giúp con người thiết lập mối liên hệ với tổ tiên và các lực lượng siêu nhiên mà trong văn hóa người bản xứ sẽ đại diện với các loài vật như cáo, báo đốm, chim săn mồi và nhiều động vật ăn thịt khác.

Hang động nơi tìm thấy túi ma dược và các vật dụng, cũng là một khu mồ mả cổ đại - ảnh: Jose Capriles

Các vật dụng trong chiếc bao tải - ảnh: Jose Capriles

Theo tiến sĩ Capriles, chiếc túi này có thể thuộc về một pháp sư da đỏ. Họ hết sức bất ngờ vì dù đã có bằng chứng cho thấy người bản xứ cổ xưa có dùng một số ma túy nhưng không ngờ rằng họ dùng nhiều loại đến thế và pha chế chúng theo một công thức hết sức thần bí. Kết quả giám định niên đại bằng radiocarbon cho thấy túi ma dược này có từ khoảng năm 905-1170 sau công nguyên.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

A. Thư (Theo Live Science, Daily Mail)