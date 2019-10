Nghiên cứu đứng đầu bởi nhà thiên văn Dougal Mackey từ Đại học Quốc gia Úc cho thấy Andromeda, một trong các thiên hà gần với chúng ta nhất, đang có những dấu hiệu chuẩn bị cho sự hợp nhất trong tương lai với thiên hà Milky Way của chúng ta. Trước đó, nó đã có lịch sử dữ dội của một "quái vật vũ trụ" thực thụ.



"Tiên nữ" Andromeda là một quái vật vũ trụ thực thụ, và chúng ta là nạn nhân tiếp theo - ảnh: NASA

Thực ra bản thân Milky Way của chúng ta cũng thuộc dạng "quái vật" như hầu hết các thiên hà cỡ lớn khác trong vũ trụ. Nó đã nhiều lần ngấu nghiến các thiên hà nhỏ hơn để duy trì hình dạng xoắn ốc đẹp đẽ.

Còn Andromeda, đó cũng là một thiên hà xoắn ốc tuyệt đẹp, ước tính đường kính có thể nhỏ hơn một chút hoặc lớn một chút so với Milky Way (tài liệu thiên văn cho thấy Milky Way có thể có đường kính 100.000-180.000 năm sánh sáng; Andromeda khoảng trên 110.000 năm ánh sáng). Nó cũng chứa số sao vượt trội so với thiên hà của chúng ta: 1 nghìn tỉ ; trong khi Milky Way chỉ có khoảng 200-400 tỉ ngôi sao.

Andromeda được đặt theo tên nàng Andromeda, một công chúa có nhan sắc tuyệt trần trong thần thoại Hy Lạp. Tên tiếng Việt của thiên hà này cũng rất thơ mộng: Tiên Nữ. Thế nhưng, nghiên cứu mới cho thấy "Tiên Nữ" là một quái vật còn ghê gớm hơn Milky Way.

Các nhà khoa học đã dùng dữ liệu của 5 kính viễn vọng tối tân khác nhau để quan sát quầng sáng khuếch tán của các ngôi sao ở rìa quỹ đạo Andromeda và phát hiện ít nhất 2 cụm sao có quỹ đạo và vận tốc riêng biệt, không khớp với phần còn lại của thiên hà. Chúng chính là tàn dư của 2 thiên hà lùn cổ đại từng bị nuốt chửng. Xét về tổng thể, quầng sao của Andromeda phức tạp hơn nhiều, cho thấy nó đã từng nuốt nhiều thiên hà khác hơn Milky Way.

Trong tương lai, 2 quái vật vũ trụ to lớn này sẽ có một trận chiến khốc liệt để hợp nhất thành một thiên hà khổng lồ. Điều đó có thể đồng nghĩa với sự thay đổi, có thể là tốt, có thể là sự hủy diệt lên vô số hệ hành tinh trong Milky Way.

Nhưng tin vui là bạn sẽ không sống đủ lâu để kịp lo lắng về quái vật Andromeda. Bởi lẽ, để 2 thiên hà nuốt nhau, chúng sẽ cần một quãng thời gian cực kỳ dài. Một số nghiên cứu trước đó tính toán vụ đụng độ chỉ thực sự xảy ra trong vòng 2 tỉ năm tới.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature.