Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Haifa (Israel) đã khai quật và nghiên cứu con tàu đắm cổ. "Nguồn thông tin bất thường", theo cách gọi của tờ Ancient Origins, chính là những bộ xương nhỏ xíu, cũng nguyên vẹn đáng sợ như bản thân con tàu.

Theo bài công bố đăng trên website của Viện Nghiên cứu hàng hải Leon Recanati, Ma'agan Mikhael B là một tàu buôn dàu 25 mét, bị chìm ở độ sâu chỉ 3 mét ở khu vực cách bờ biển Israel 70 mét. Không ai nhìn thấy con tàu suốt nhiều thế kỷ qua, có thể vì nó bị vùi trong cát.

Con tàu đắm cổ được trục vớt - Ảnh: ĐẠI HỌC HAIFA

Con tàu đắm cổ "hiện hình" trong tình trạng nguyên vẹn đến kinh ngạc, từ các cấu trúc khung chính cho tới các vách ngăn, bậc cột buồm đều y như mới chìm ít ngày. Toàn bộ thân tàu với hàng hóa và đồ dùng hàng ngày của thủy thủ đoàn cũng còn nguyên.

Theo báo cáo vừa được đăng tải trên Journal of the Council for British Reasearch in the Levant, đây là phát hiện khảo cổ hàng hải Byzantine lớn nhất dọc bờ biển Israel từ trước đến nay. Đồ gốm Hồi giáo cổ đại trên tàu đặc biệt có giá trị về mặt lịch sử, bao gồm nhiều loại amphora - dạng bình cổ với 2 quai cầm, thân bầu, cổ thon.

Bên trong các bình gốm - đa số có nắp đậy - hàng hóa vẫn nguyên vẹn bao gồm những quả óc chó Thổ Nhĩ Kỳ và một loại nước mắm truyền thống của Biển Galilee. Các dụng cụ sửa chữa, đồ tạo tác gỗ, đồ thủy tinh, tiền xu... và cả hài cốt cũng được tìm thấy trên tàu.

Nhưng gây chú ý nhất là những bộ xương bé nhỏ: xương chuột, rất có thể là những con chuột mang theo "cái chết đen" từ những con bọ chét chúng mang trên người.

Con tàu và hàng hóa trên tàu nguyên vẹn bất thường, có thể do môi trường nước biển ở Địa Trung Hải kèm theo tình trạng bị vùi trong cát - Ảnh: Ảnh: ĐẠI HỌC HAIFA

Theo Business Insider, không rõ những con chuột này có mang bệnh không, nhưng chúng là bằng chứng hữu hình về cách mà chuột đã quá giang những con tàu buôn và đi khắp nơi vào những năm 1400. Đây là giai đoạn khủng khiếp của dịch hạch, lan tràn nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Âu - nơi ước tính có 2/3 dân số đã bị quét sạch.

Kết quả phân tích xương cho thấy đó là loài chuột đen, được biết là đã đến Trung Đông trên các con tàu buôn từ Nam Á hơn 2.000 năm trước, tuy nhiên hình thái răng cho thấy những đặc điểm lai tạo kỳ lạ. Có thể chúng đã sống ở Tunisia hoặc Corsica trước khi lên tàu.