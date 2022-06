Theo tờ Space, nghiên cứu "ngược chiều không - thời gian" dẫn đầu bởi tiến sĩ Kei Ito từ SOKENDAI (Đại học Cao học nghiên cứu cao cấp - Nhật Bản) đã lùng sục dữ liệu từ kho lưu trữ của Cơ quan Khảo sát tiến hóa vũ trụ (COSMOS) để tìm về thế giới của những thiên hà sơ khai.

COSMOS là kho dữ liệu khổng lồ được tạo ra bởi các quan sát đến những vùng xa xôi của vũ trụ bởi một loạt kính viễn vọng mạnh nhất như Subaru đặt ở Hawaii, Very Large Array đặt tại New Mexico, Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA và Kính viễn vọng tia X XMM-Newton của ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu).

Lỗ đen quái vật hoàn toàn đủ sức mạnh hủy diệt thiên hà của nó bằng cách làm nóng hay hất bay các đám mây phân tử, nơi chứa "hạt mầm" của các vì sao và hành tinh - Ảnh: STScI

Nhóm nghiên cứu đã quan sát các thiên hà tồn tại vào 9,5 tỉ đến 12,5 tỉ năm trước. Hiện tượng "quan sát quá khứ" này là do các thiên hà đó quá xa - cách chúng ta 9,5 tỉ đến 12,5 tỉ năm ánh sáng - nên hình ảnh cũng mất chừng đó thời gian để đến được các kính viễn vọng.

Họ cũng tìm kiếm tín hiệu tia X và vô tuyến từ các lỗ đen đang hoạt động.

Một điều dáng sợ đã được nhận thấy. Theo bài công bố trên The Astrophysical Journal, một số lỗ đen quái vật - tức dạng lỗ đen siêu khối nằm ở trung tâm thiên hà - thay vì thực hiện đúng chức năng một trái tim của thiên hà đó, thì lại tự hủy diệt thiên hà.

Thay vì trải qua các quá trình hình thành sao ồ ạt, từ các ngôi sao sẽ sinh ra hành tinh... như cách Mặt Trời và Trái Đất đã ra đời trong Milky Way (Ngân Hà), tại các thiên hà xấu số đó, mọi thứ đã bị "chết non".

Lỗ đen không thực sự "nuốt sống" mầm mống của các vì sao hay hành tinh, nhưng dập tắt sự ra đời của chúng ngay từ đầu.

Các ngôi sao hình thành khi các đám mây phân tử hydro lạnh sụp đổ, phân mảnh và ngưng tụ. Trong các thiên hà xấu số, lỗ đen quái vật của nó phát ra bức xạ quá mạnh từ vật chất xoáy xung quanh, đốt nóng các đám mây phân tử và ngăn nó sụp đổ, ngưng tụ để hình thành sao, thậm chí thổi bay các đám mây khí này ra khỏi thiên hà.

Những thiên hà như vậy trở thành dạng "thiên hà đỏ", với một số lượng sao ít ỏi còn sót lại, tồn tại lâu dài nhưng lạnh lẽo và chết chóc.

Đa số thiên hà không may là những thiên hà hình elip cực lớn, một trong những dạng thiên hà cổ xưa nhất vũ trụ.

Như mọi thiên hà, thiên hà xoắn ốc Milky Way của chúng ta cũng sở hữu một lỗ đen quái vật mang tên Sagittarius A*. Rất may là dù nó vô cũng mạnh mẽ và hung hãn, nhưng đã tiến hóa như số đông, giúp Milky Way giữ được quá trình hình thành sao mạnh mẽ, những "hạt mầm" của Trái Đất được yên vị chứ không bị thổi bay ra không gian giữa các vì sao.

Sagittarius A* hiện đang "ngủ đông", dù thỉnh thoảng thức giấc và nuốt gọn vài thứ không may ở gần nó.