Thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết từ 7 giờ sáng nay 5-12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức triển khai áp dụng các phương thức bay đi/đến (SID/STAR) RNP1 và phương thức tiếp cận RNP APCH tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Đây là phương thức dẫn đường tiên tiến trên thế giới dựa trên tín hiệu của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS).



Hệ thống phương thức bay mới tại sân bay Phú Quốc

Từ khi đưa vào khai thác năm 2012, sân bay Phú Quốc sử dụng các đài phụ trợ dẫn đường mặt đất hoạt động dựa trên sóng vô tuyến. Kiểm soát viên không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc và tổ lái của các hãng hàng không sử dụng các phương thức bay kiểu truyền thống (hoạt động dựa trên những đài phụ trợ dẫn đường vô tuyến) để điều hành, khai thác trong vùng trời sân bay Phú Quốc.

Do đặc điểm bị hạn chế về giám sát (không có radar) và khả năng lựa chọn đường bay trong việc xây dựng phương thức kiểu bay truyền thống dẫn đến yêu cầu về tiêu chuẩn phân cách cũng như cự ly giãn cách giữa các máy bay đi và đến sân bay quốc tế Phú Quốc là khá lớn.

Chính vì vậy, các phương thức bay kiểu truyền thống chỉ phù hợp với những nơi có mật độ bay thấp, khó có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng ngày một tăng của sân bay quốc tế Phú Quốc. Trên cơ sở đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã nghiên cứu thiết kế các phương thức bay SID/STAR RNP 1 và phương thức tiếp cận RNP APCH tại sân bay Phú Quốc nhằm giải quyết các tồn tại, khó khăn của loại phương thức bay truyền thống.

Sân bay quốc tế Phú Quốc là sân bay thứ sáu tại Việt Nam được triển khai đưa vào khai thác các phương thức bay PBN theo Kế hoạch thực hiện PBN do Cục Hàng không Việt Nam ban hành. Việc áp dụng các phương thức bay mới này sẽ giúp nâng cao năng lực điều hành bay của kiểm soát viên không lưu, tối ưu hóa tiêu chuẩn phân cách giữa các máy bay đi và đến, đồng thời nâng cao mức độ chính xác cũng như an toàn bay lên đáng kể so với việc sử dụng các phương thức bay truyền thống.

Các phương thức bay kiểu truyền thống chỉ phù hợp với những nơi có mật độ bay thấp, khó có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng ngày một tăng của sân bay quốc tế Phú Quốc.