Trước đó, Oumuamua đã gây ra làn sóng tranh cãi khắp thể giới kể từ khi viếng thăm hệ Mặt Trời năm 2017 và đã từng đến rất gần Trái Đất trong chuyến bay của mình. Các nhà thiên văn thế giới chia làm 2 phía đối lập, một nhóm khẳng định Oumuamua là sản phẩm của người ngoài hành tinh, được cử đến do thám hoặc nghiên cứu hệ Mặt Trời; nhóm còn lại cho rằng nó chỉ là một viên đá không gian bình thường vô tình có hình dáng và quỹ đạo kỳ dị.

Lần này, giáo sư Loeb đã tiết lộ loạt lý do khiến các chuyên gia từ Đại học Harvard đứng về phe cho rằng Oumuamua thuộc về một nền văn minh ngoài hành tinh, những điều sẽ hiện diện trong quyển sách "Extraterrestrial: The First sign of intelligent life beyond Earth" mà ông sắp cho ra mắt.

Theo giáo sư Loeb, vật thể lạ này dường như được thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ "viếng thăm như không ở lại. Đầu tiên, nó bay theo một quỹ đạo hình hyperbol hoàn hảo để rời đi sau khi đạt đến "điểm cận nhật". Tốc độc nó được giữ ổn định khoảng 94.800 km/giờ, vừa đủ để chống lại từ trường mạnh mẽ của Mặt Trời.

Oumuamua không phải một tiểu hành tinh, theo chuyên gia Harvard - Ảnh: ESO

Tóm lược về nghiên cứu của Harvard, Fox News cho biết trong giai đoạn nó đến điểm cận nhật vào ngày 29-9-2017 và bay ngang rất gần Trái Đất vào 7-10-2017, nhiều kính viễn vọng không gian lẫn mặt đất đã bắt được nó và quan sát rõ ràng.

Các tính toán dựa trên sự thay đổi độ sáng do phản chiếu ánh mặt trời của nó - tăng gấp 10 lần sau mỗi 8 giờ - cho thấy nó hoàn toàn cực đoan nếu coi là một tiểu hành tinh: dài tới 275 m, trong khi thân thuôn dài giống một điếu xì gà hoặc một tên lửa. Sẽ rất vô lý nếu vũ trụ tồn tại một tiểu hành tinh hay sao chổi hình thù kỳ dị như thế.

Hơn hết, các bằng chứng khoa học trong những năm gần đây cho thấy Trái Đất chỉ là một nền văn minh nhỏ bé trong vũ trụ đầy những hành tinh có sự sống thông minh. Chúng ta đang tìm kiếm họ, nhưng tàu vũ trụ chưa đủ sức đi đến một hệ sao khác, dù đã có 5 tàu vượt ranh giới hệ Mặt Trời. Nhưng hoàn toàn có khả năng tồn tại nhiều nền văn minh tiên tiến hơn chúng ta. "Oumuamua" là sản phẩm công nghệ tiên tiến được tạo nên bởi một nền văn minh ngoài hành tinh xa xôi" - giáo sư Loeb khẳng định với Sci-News.