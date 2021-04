Theo Acient Origins, chính quyền hạt Yorkshire (Vương Quốc Anh), nơi kho báu khảo cổ được khai quật, cho biết đây là một phát hiện chưa có tiền lệ trong lịch sử.

Các nhà nghiên cứu đã cố gắng liên hệ với nhiều học giả chuyên về La Mã nhưng vẫn không thể xác định được khu biệt thự quái dị này đại diện cho điều gì trong văn hóa La Mã, cũng như không thể tìm thấy cái gì tương tự để đối chiếu trong tất cả các di tích của đế chế đang nằm rải rác khắp thế giới.



Ảnh chụp từ trên không cho thấy tòa biệt thự chiếm giữ một lãnh địa rộng lớn, mỗi căn phòng to như một căn nhà nhỏ - Ảnh: MAPARCH

Nói trên Daily Mail, ông Keith Emerick, người phát ngôn của tổ chức bảo tồn Historic England, cho biết đó là một quần thể các tòa nhà rộng lớn, bao gồm một căn phòng khổng lồ hình tròn ở trung tâm, với nhiều lối đi dẫn đến nhiều phòng phụ tỏa về tất cả các phía. Ngay cả phòng tắm của khu biệt thự cũng rộng như một tòa nhà, cho thấy chủ nhân của tòa kiến trúc cổ quái rất giàu sang và có địa vị cao trong xã hội.

Cận cảnh khu nhà trung tâm - Ảnh: MAPARCH

Dựa vào các phần đã khai quật của tòa kiến trúc lộng lẫy, nhóm khảo cổ tin rằng ban đầu nó đã được xây dựng với mục đích ở hoặc nghỉ dưỡng, nhưng sau đó đã được chuyển nhượng cho một tổ chức tôn giáo bí ẩn. Cũng có thể ngay từ đầu nó đã được xây dựng như một kiến trúc tổng hợp một phần là nhà ở, một phần phục vụ tôn giáo.

Theo Acient Origins, tòa nhà có thể được xây dựng trong khoảng thời gian 150 năm mà chính quyền Rome kiểm soát nước Anh, tức năm 77 sau Công Nguyên đến năm 228 sau công nguyên. Nó phải được xây dựng bởi các kiến trúc sư tài ba nhất và những thợ thủ công hàng đầu của Bắc Âu thời kỳ đó.

Một nhà khảo cổ tại hiện trường - Ảnh: MAPARCH

Theo The Yorkshire Post, do giá trị của kho báu khảo cổ này quá lớn nên nhà chức trách đang phải siết chặt an ninh trong khu vực. Dự án nhà ở dự tính tọa lạc tại địa điểm đó của công ty địa ốc Keepmoat sẽ phải hoãn lại vô thời hạn. Do công trình này quá quý giá và độc đáo, khu nhà sẽ phải được thiết kế lại để bảo tồn di tích.