Khoảnh khắc bà chủ tiệm vàng lao lên chặn đầu xe tên cướp

(NLĐO) - Sáng 10-10, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong vụ cướp vàng ở Phú Yên.