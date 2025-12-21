Khoảnh khắc khó quên người dân TPHCM mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

(NLĐO) - Ngay sau khi U22 Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch SEA Games 33, hàng ngàn người dân TPHCM đã đổ ra đường trong niềm hân hoan.
Trên nhiều tuyến phố trung tâm, từng dòng xe nối dài, cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng reo hò, trống kèn và âm thanh cổ vũ rộn ràng chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam. Bộ ảnh "Người dân TPHCM xuống phố mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33" do tác giả Nguyễn Mạnh Cường thực hiện, dự thi cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động tổ chức.
