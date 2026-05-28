HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khoanh vùng bảo vệ san hô vịnh Nha Trang

Bài và ảnh: Đức Vy

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đang triển khai nhiều biện pháp, khoanh vùng bảo vệ để đối phó với hiện tượng El Nino nguy cơ tẩy trắng san hô.

Việc khoanh vùng bảo vệ tạm thời rạn san hô khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất từ tháng 5 đến hết tháng 8-2026 nhằm giảm thiểu tác động từ con người trong bối cảnh nguy cơ tẩy trắng san hô gia tăng do hiện tượng El Nino. Đây được xem là giải pháp khẩn cấp nhằm hạn chế tác động lên các rạn san hô đang chịu áp lực lớn bởi nắng nóng kéo dài và nhiệt độ nước biển tăng cao.

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo El Nino năm 2026 có thể tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 12-2026 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng giai đoạn tháng 6 đến tháng 8, nắng nóng tại khu vực Nam Trung Bộ có khả năng gay gắt hơn cùng kỳ năm 2025 với số ngày nắng nóng tăng cao.

Theo ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trong điều kiện nhiệt độ nước biển vượt ngưỡng 30,5 độ C và kéo dài liên tục từ 2 đến 3 tuần, san hô sẽ xảy ra hiện tượng "tẩy trắng". Đây là quá trình san hô trục xuất các loài tảo cộng sinh sống trong mô của chúng. Khi mất đi lớp tảo này, san hô không còn màu sắc rực rỡ vốn có mà chuyển sang màu trắng nhợt.

Các nhà khoa học cho biết tẩy trắng không đồng nghĩa san hô chết ngay lập tức. Nếu môi trường sớm ổn định trở lại, san hô có thể phục hồi nhờ tái hấp thụ tảo cộng sinh. Tuy nhiên, nếu stress nhiệt kéo dài, san hô sẽ suy kiệt, dễ nhiễm bệnh và có nguy cơ chết hàng loạt.

Khoanh vùng bảo vệ san hô vịnh Nha Trang - Ảnh 1.

Thu gom rác thải đáy vịnh Nha Trang

Trước đó, theo thông tin từ Ban Quản lý vịnh Nha Trang, sau thời gian triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, hệ sinh thái san hô tại Khu Bảo tồn biển vịnh Nha Trang đã xuất hiện những tín hiệu phục hồi tích cực. Tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun, độ phủ san hô cứng ở nhiều điểm khảo sát đã có xu hướng tăng trở lại so với giai đoạn suy giảm trước đây.

Tuy nhiên, nếu hiện tượng tẩy trắng kéo dài sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy như suy giảm đa dạng sinh học biển, mất nơi cư trú và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển, giảm nguồn thức ăn tự nhiên dưới biển. Đồng thời, ngành du lịch lặn biển, nguồn lợi thủy sản và sinh kế của cộng đồng ngư dân địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước nguy cơ tẩy trắng san hô trong mùa nắng nóng năm nay, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tác động lên hệ sinh thái biển.

Trong đó có hoạt động bắt sao biển gai định kỳ 4 lần mỗi tháng và trước mùa sinh sản nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát loài địch hại nguy hiểm này. Sao biển gai được xem là một trong những tác nhân có khả năng tàn phá nhanh các rạn san hô nếu phát triển mất kiểm soát.

Các hoạt động làm sạch đáy biển, thu gom rác thải dưới nước và thả tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng đang được duy trì để hỗ trợ quá trình phục hồi hệ sinh thái.

Đặc biệt, tạm dừng các hoạt động bơi, lặn biển, tàu và thúng đáy kính trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun nhằm tạo môi trường ổn định cho san hô phục hồi. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trên vịnh cũng sẽ được siết chặt hơn trong thời gian tới. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo