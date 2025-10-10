HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi công dự án 1.124 tỉ đồng dành riêng cho thiếu nhi TP HCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM khởi công dự án Cung Thiếu nhi hiện đại tại Thủ Thiêm, công trình biểu tượng mới về văn hóa - giáo dục dành cho tuổi thơ thành phố

Sáng 10-10, tại khu đất số 5-2, khu chức năng số 5, phường An Khánh, UBND TP HCM phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức lễ khởi công dự án Cung Thiếu nhi TP HCM.

Công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP HCM; cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan.

- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cho biết Cung Thiếu nhi TP HCM là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với thế hệ trẻ.

Theo ông Huỳnh Minh Hùng, dự án được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới, nơi ươm mầm công dân toàn cầu, tài năng trẻ của đất nước. Công trình có quy mô 10 tầng (gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 9 tầng lầu), tổng diện tích sàn hơn 38.000 m², tổng vốn đầu tư 1.124 tỉ đồng từ ngân sách TP, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2028.

Không gian công trình kết hợp giữa khu vực trong nhà hiện đại và khu cảnh quan ngoài trời xanh mát, gồm quảng trường trung tâm, sân khấu nước 1.308 chỗ, khu vui chơi, học tập, rèn luyện thể chất. Dự án được đầu tư hệ thống kỹ thuật thông minh BMS, đáp ứng yêu cầu quản lý đồng bộ, hướng đến xây dựng trung tâm giáo dục - giải trí toàn diện cho thiếu nhi TP HCM.

Biểu tượng văn hóa - giáo dục mới

Phát biểu tại lễ khởi công sáng 10-10, Bí thư Thành đoàn TP HCM Ngô Minh Hải khẳng định dự án Cung Thiếu nhi TP HCM là công trình trọng điểm, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với thế hệ trẻ.

- Ảnh 3.

Bí thư Thành đoàn TP HCM Ngô Minh Hải phát biểu tại lễ khởi công

Ông cho biết việc khởi công công trình đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng không gian học tập, vui chơi và rèn luyện hiện đại, hội nhập quốc tế cho thiếu nhi thành phố. Khi hoàn thành, Cung Thiếu nhi sẽ trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới, nơi nuôi dưỡng ước mơ, phát triển tài năng và lan tỏa tinh thần "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ".

Thành đoàn TP HCM cam kết phối hợp với các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, đồng thời chuẩn bị đội ngũ quản lý, vận hành hiệu quả công trình sau khi hoàn thành.

- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Cung Thiếu nhi TP HCM là công trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố dành cho thế hệ mầm non tương lai.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng việc khởi công dự án không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình chăm lo, phát triển toàn diện cho trẻ em thành phố mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của TP HCM trong việc hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm – xây dựng TP HCM trở thành siêu đô thị của Đông Nam Á, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Phối cảnh dự án cung thiếu nhi sau khi hoàn thành 

- Ảnh 7.

Khu vực mặt bằng thi công dự án cung thiếu nhi hơn 38.000 m²

- Ảnh 8.

Nghi thức khởi công dự án xây dựng Cung Thiếu nhi TP HCM

