Khởi công loạt dự án ngàn tỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc

DUY NHÂN

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng các đơn vị liên quan hoàn thành các dự án, công trình trước tiến độ từ 3-6 tháng

Ngày 24-9, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện các bộ, ngành của trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang và nhà đầu tư đã nhấn nút khởi công, khởi động 10 dự án, công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 nhân dịp chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khởi công loạt dự án ngàn tỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công đồng loạt nhiều dự án, công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc

Tổng mức đầu tư của 10 dự án này trên 9.100 tỉ đồng. Trong đó, 7 dự án, công trình chính thức khởi công, gồm: Đường tỉnh ĐT 975 chiều dài 20km, rộng 60m, vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng; Hồ nước Cửa Cạn dung tích 7,5 triệu m3 có khả năng cấp 50.000m3/ngày đêm, vốn đầu tư 1.026 tỉ đồng; Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, vốn đầu tư 550 tỉ đồng; Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, vốn đầu tư 420 tỉ đồng; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Đặc khu Phú Quốc, vốn đầu tư 500 tỉ đồng; Xây dựng kè và san lấp mặt bằng Trung tâm Tổ chức hội nghị APEC cùng các công trình chức năng, vốn đầu tư 1.400 tỉ đồng; khu tái định cư An Thới diện tích 23,8ha, vốn đầu tư 1.632 tỉ đồng.

Khởi công loạt dự án ngàn tỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo bộ, ngành trung ương, tỉnh An Giang và nhà đầu tư nhấn nút khởi công, khởi động 10 dự án, công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc

Cùng 3 dự án, công trình khởi động, gồm: Nhà máy Xử lý rác Bãi Bổn diện tích 15ha, công suất 250 tấn/ngày, vốn đầu tư 382 tỉ đồng; Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, diện tích 4,2 ha, công suất 110 tấn/ngày, vốn đầu tư 140 tỉ đồng; Nhà máy Nước hồ Cửa Cạn, công suất 49.500 m3/ngày đêm, vốn đầu tư 556 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc khởi công, khởi động 10 dự án then chốt, nằm trong hệ thống 21 dự án trọng điểm hạ tầng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là những công trình hạ tầng hiện đại, đồng bộ, không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ Hội nghị APEC 2027, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của địa phương và quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước tiến độ từ 3 đến 6 tháng, bảo đảm chất lượng tốt nhất, tạo không gian đẹp nhất, ấn tượng nhất về Việt Nam và Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Sân bay Phú Quốc sẽ hiện đại cỡ nào khi đón APEC 2027?

Sân bay Phú Quốc sẽ hiện đại cỡ nào khi đón APEC 2027?

(NLĐO)- Sân bay Phú Quốc sẽ nâng cấp toàn diện phục vụ APEC 2027 và phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, hướng tới tiêu chuẩn sân bay hiện đại, thông minh.

Phú Quốc và hành trình ngoạn mục từ huyện đảo hoang sơ thành đô thị loại I - điểm đến của APEC 2027

Ngày 14-3, TP Phú Quốc chính thức trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang, đồng thời khởi động các dự án quan trọng phục vụ cho APEC 2027.

Thủ tướng: Xây dựng công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc phải tính "mục tiêu kép"

(NLĐO)- Việc đầu tư các công trình tại Phú Quốc phải theo mục tiêu kép, vừa phục vụ hội nghị APEC, vừa gắn với sự phát triển chung của Kiên Giang và Phú Quốc

