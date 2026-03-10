HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch hơn 6.000 tỉ đồng

T.Thảo - Ng.Ánh

Sáng 9-3, Tập đoàn TH đã khởi công dự án nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương, TP HCM).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, trên diện tích 10 ha, tổng công suất thiết kế gần 1 triệu tấn/năm.

Bà Thái Hương - nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH - cho biết nhà máy sẽ là một trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của TH, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Qua đó, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác - công nghiệp chế biến - phân phối hiện đại.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh dự án không chỉ góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực thực phẩm hiện đại, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam mà còn đóng vai trò thiết thực trong việc bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định giá cả phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân thành phố và khu vực phía Nam, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của thực phẩm trên trường quốc tế. "TP HCM đánh giá rất cao định hướng phát triển bền vững mà Tập đoàn TH đã kiên định theo đuổi với triết lý bảo vệ và trân quý môi trường. Việc triển khai dự án trên diện tích 10 ha với hệ thống công nghệ hiện đại và hướng tới mô hình kinh tế sạch, kinh tế xanh, tạo ra sản phẩm chất lượng ngon, bổ dưỡng thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và thế hệ tương lai. Đây chính là mô hình phát triển mà TP HCM khuyến khích và ưu tiên" - Chủ tịch UBND TP HCM cho hay.

Khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch hơn 6.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: THANH THẢO

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị Tập đoàn TH tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả để nhà máy sớm trở thành một trung tâm chế biến hiện đại, quy mô lớn tại khu vực phía Nam. Ông cũng nhấn mạnh chính quyền TP HCM cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn TH. TP HCM sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, đồng thời tăng cường kết nối nhu cầu, mở rộng thị trường để các sản phẩm, thực phẩm sạch chất lượng cao đến với người tiêu dùng trong nước và vươn ra thị trường quốc tế. 

Lên đầu Top

