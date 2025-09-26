HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo

Minh Huy

EVNHCMC khởi công công trình xây dựng lưới điện thông minh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

Sáng 26-9-2025 tại đặc khu Côn Đảo (TP HCM), Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng lưới điện thông minh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Tham dự lễ khởi công có đồng chí Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP HCM; đồng chí Lê Anh Tú - Thành ủy viên, Bí thư Đặc khu Côn Đảo, đồng chí Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó giám đốc Sở công thương TP HCM và các khách mời sở, ban ngành.

Khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo- Ảnh 1.

Nghi thức khởi công dự án

Về phía Tổng công ty Điện lực TP HCM có đồng chí Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, đồng chí Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật EVNHCMC cùng lãnh đạo các Ban, chức năng của EVNHCMC.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo cho biết: Côn Đảo không chỉ là vùng đất thiêng liêng gắn liền với lịch sử cách mạng mà còn là hòn đảo giàu tiềm năng để phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái. Để phát triển bứt phá, hạ tầng trong đó có năng lượng điện phải đi trước một bước, đặc biệt là lưới điện thông minh: "Thực hiện công trình xây dựng lưới điện thông minh tại Côn Đảo là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển của TP HCM bằng việc áp dụng đồng bộ các giải pháp hiện đại của lưới điện thông minh như: 100% lưới điện trung, hạ thế được thực hiện tự động kết hợp điều khiển giám sát từ xa".

Khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo- Ảnh 2.

Đồng chí Huỳnh Tân Định – Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân TP HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo TP HCM, đồng chí Huỳnh Tân Định - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNHCMC trong việc nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công xây dựng lưới điện thông minh rất quan trọng và đặc biệt ý nghĩa cho đặc khu Côn Đảo. Ông khẳng định: "Việc đầu tư hệ thống lưới điện thông minh là một bước đột phá, không chỉ bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, liên tục, chất lượng cao mà còn mở đường cho chuyển đổi số, quản trị thông minh và tăng trưởng xanh. Đây là nền tảng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển du lịch cao cấp, kinh tế biển, kinh tế đêm, khởi nghiệp sáng tạo... theo đúng định hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, xanh và số đã được đề ra trong các nghị quyết phát triển đặc khu Côn Đảo".

Người dân Côn Đảo sẽ được tiếp cận các dịch vụ điện và tiện ích hiện đại

"Công trình lưới điện thông minh xây dựng tại Đặc khu Côn Đảo áp dụng các công nghệ hiện đại nhất của lưới điện thông minh và được triển khai đồng bộ theo 7 phân hệ lưới điện thông minh như: Giám sát và điều khiển, phân tích dữ liệu, độ tin cậy cung cấp điện, tích hợp nguồn phân tán (DER), năng lượng xanh, an ninh bảo mật, trao quyền và sự hài long của khách hàng" - đồng chí Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật EVNHCMC chia sẻ.

Khi hoàn thành công trình lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo, EVNHCMC sẽ thực hiện việc quản lý online độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng trên lưới điện. Theo dõi, phân tích dữ liệu vận hành lưới điện online. Tích hợp nguồn điện phân tán như mặt trời, điện gió, điện đốt rác, sinh khối..., đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các chế độ an ninh bảo mật dữ liệu. Đảm bảo cơ sở hạ tầng và tích cực tham gia phối hợp triển khai các dự án năng lượng xanh trên địa bàn.

Khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo- Ảnh 3.

Các giải pháp này sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành, giảm tổn thất điện năng và hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển xanh và bền vững cho đặc khu Côn Đảo.

Theo ông Đặng Quang Trung, Phó giám đốc công ty Điện lực Vũng Tàu cho biết: "Công trình đi vào vận hành mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân trên đảo. Về chất lượng điện, Côn Đảo sẽ được cung cấp nguồn điện ổn định với độ tin cậy và tỷ lệ tổn thất điện năng tương đương như các khu vực nội thành tại TP HCM. Toàn bộ các hộ dân ở Côn Đảo sẽ được tiếp cận các dịch vụ điện và tiện ích hiện đại của EVNHCMC như: các kênh, ứng dụng chăm sóc khách hàng trực tuyến, thanh toán hóa đơn điện tử, nhận cảnh báo sử dụng điện bất thường. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công nhân tiếp cận với các công nghệ, thiết bị tiên tiến của thế giới".

Trong giai đoạn tiếp theo, EVNHCMC sẽ từng bước phát triển và tích hợp các nguồn năng lượng xanh, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc xe điện, đồng bộ với định hướng phát triển xanh và bền vững cho "viên ngọc xanh" của TP HCM.

