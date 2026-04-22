Khơi dậy khát vọng, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Chiều 21-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được qua gần 35 năm tái lập tỉnh; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần tập trung khắc phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để bứt phá. Tỉnh cần hành động quyết liệt và đột phá hơn để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng bền vững; đồng thời tập trung cao độ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy khát vọng phát triển, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh; dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24.4.1906 - 24.4.2026).