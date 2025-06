Khỏi đoán, Anh Tú Atus sẵn sàng chạy tại Running Man Vietnam mùa 3

Anh Tú Atus sẵn sàng chạy ở Running man Vietnam 2025

Ngay từ khi thông tin Running Man Vietnam trở lại, người hâm mộ đã không khỏi hào hứng và đoán tên từng thành viên trong dàn cast. Sau khi 5 thành viên đầu tiên được công bố là Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quang Tuấn fan càng chăm chỉ "soi hint". Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, Anh Tú Atus chính thức bước chân vào "đường đua" được quan tâm nhất mùa hè này.

Với khán giả, Anh Tú Atus hội tụ đủ những yếu tố làm nên mảnh ghép thú vị trong Running Man Vietnam. Anh có sự hài hước, sức hút tự nhiên, khả năng dẫn dắt đội nhóm và đặc biệt là visual hút fan.

Tất cả đã được chứng minh sau thành công của Anh Tú Atus tại Anh trai "say hi". Dù giọng ca Nỗi đau đính kèm chưa có nhiều cơ hội thể hiện về mặt thể lực trên sóng truyền hình, nhưng với việc từng tham gia phim hành động, đáp ứng lịch trình dày đặc thời điểm ghi hình Anh trai "say hi", khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng anh.

Nói về việc tham gia Running Man Vietnam, Anh Tú Atus cho biết mình đã yêu thích chương trình từ lâu nên nhanh chóng gật đầu. "Tú thích Running Man bản Hàn từ lâu, từ những tập đầu cho đến mãi sau này. Nên khi nhận được lời mời của ê-kíp, Tú nhận lời ngay không chần chừ.

Tú nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để mình có thể thử sức toàn diện bản thân thông qua các thử thách của chương trình, được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp, với những người đồng nghiệp thân thiết.

Hơn nữa, Tú biết khán giả đang mong chờ sự trở lại của Tú ở gameshow và đây là dịp để Tú được gặp gỡ mọi người nhiều hơn", anh nói.

Khán giả không cần đồn đoán, Anh Tú Atus đã chính thức xác nhận

Trước đó, đông đảo khán giả đã kỳ vọng Anh Tú Atus tham gia Running Man Vietnam mùa 3, thậm chí đặt "ngôi sao hy vọng" về việc anh sẽ trở thành "kẻ mạnh" trong show. Số khác cho rằng nam ca sĩ sẽ là nhân vật mảng miếng và thậm chí "chơi dơ", bởi trước nay anh nổi tiếng lầy lội.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán, sự xuất hiện của Anh Tú Atus hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho người xem tại Running Man Vietnam. Running Man Vietnam là dự án đầu tiên trong năm 2025 được Anh Tú Atus bật mí.

Đây được xem là dấu mốc cho một năm 2025 rực rỡ của Anh Tú Atus sau mùa hè 2024 tuyệt vời với Anh trai "say hi".