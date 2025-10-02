HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Khởi động Giải Bóng rổ Trẻ năm 2025 - Cúp Ziaja

Hải Anh

(NLĐO)- Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 - Cúp Ziaja (khu vực Hà Nội) góp phần thúc đẩy bóng rổ học đường và lan tỏa văn hóa thể thao đến cộng đồng

Ngày 2-10, Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 - Cúp Ziaja (Khu vực Hà Nội) được công bố và chính thức khởi động.

Khởi động Giải Bóng rổ Trẻ năm 2025 - Cúp Ziaja - Ảnh 1.

Giải do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, lan tỏa niềm yêu thích bóng rổ và góp phần phát triển toàn diện cho học sinh  trung học phổ thông.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online, Phó BTC giải đấu, nhấn mạnh mùa giải năm nay sẽ trở lại với quy mô và chất lượng tổ chức được nâng cao.

Khởi động Giải Bóng rổ Trẻ năm 2025 - Cúp Ziaja - Ảnh 2.

"Với sự phối hợp chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam cùng sự đồng hành của các đơn vị đối tác, BTC tin tưởng rằng mùa giải năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ từ các trường học, phụ huynh và cộng đồng yêu bóng rổ. Chúng tôi mong muốn giải đấu trở thành sân chơi thường niên, góp phần phát triển phong trào bóng rổ học đường và đồng hành cùng Đề án "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030"" - ông Ngô Mạnh Cường chia sẻ.

Giải năm nay diễn ra từ 25-10 đến 6-12-2025, gồm bốn vòng: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết, áp dụng luật FIBA 5x5. Mỗi trường THPT tại Hà Nội được đăng ký tối đa hai đội (một nam, một nữ). Các trận bán kết và chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên Fanpage của giải.

Khởi động Giải Bóng rổ Trẻ năm 2025 - Cúp Ziaja - Ảnh 3.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, đồng hạng ba 7 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) 5 triệu đồng, kèm cúp, huy chương và quà tặng từ nhà tài trợ.

Bên cạnh thi đấu, giải còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề như Media Day cho các đội chụp ảnh, phỏng vấn; chuỗi workshop sức khỏe học đường "Slay Hard, Play Harder – Khí chất hơn, chơi chất hơn"; chương trình giao lưu KOLs với học sinh nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh.

Ông Phan Trọng Nghiệp, Trưởng Ban tổ chức giải, chia sẻ mỗi hoạt động đều hướng đến đối tượng chính là học sinh – vận động viên trẻ. Giá trị của giải không chỉ nằm ở thành tích mà còn là trải nghiệm, sức khỏe và tinh thần đồng đội.

Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam háo hức trải nghiệm đường đua Go-Kart điện đa tầng trong nhà đầu tiên

Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam háo hức trải nghiệm đường đua Go-Kart điện đa tầng trong nhà đầu tiên

(NLĐO) - Truong Twins và đồng đội háo hức với việc trải nghiệm đường đua Go-Kart điện đa tầng trong nhà đầu tiên tại Việt Nam.

