Thể thao

Khởi động Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm 2026

ĐÀO TÙNG

144 golfer sẽ tham gia Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức vào tháng 5-2026, để cùng lan tỏa và chia sẻ tình yêu thương

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào ngày 16-5. Ở lần tổ chức này, sự kiện thể thao hấp dẫn của Báo Người Lao Động tiếp tục hướng tới việc quan tâm, chăm lo và sẻ chia tình yêu thương với cộng đồng bên cạnh các chương trình xã hội khác.

Sân chơi nhiều ý nghĩa

Báo Người Lao Động tổ chức giải golf lần đầu vào tháng 9-2023 với mục đích tạo thêm sân chơi dành cho các golfer không chuyên tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước. Hàng trăm golfer đã tham gia tranh tài ở 3 mùa đầu tiên, giúp giải tạo được tiếng vang trong cộng đồng những người đam mê môn thể thao này.

Bên cạnh những kết quả đáng chú ý về chuyên môn, nhiều câu chuyện cảm động phía sau các cuộc tranh tài đã diễn ra. Hàng trăm triệu đồng thể hiện tấm lòng của các golfer, doanh nghiệp thông qua hoạt động đấu giá vật phẩm hoặc quyên góp thiện nguyện đã được chuyển đến 2 chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động. Chính yếu tố ý nghĩa, nhân văn sâu sắc đã giúp giải đấu nhận được sự hưởng ứng ngày càng lớn từ cộng đồng doanh nhân và người yêu golf.

Các nữ vận động viên. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ thành công của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" 3 mùa vừa qua, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ tạo được những dấu ấn mới đầy sức hút cho sự kiện lần 4 - năm 2026. Giải tiếp tục được mở rộng về thành phần thi đấu, quy tụ lực lượng vận động viên là doanh nhân cùng cộng đồng đam mê golf, không phân biệt golfer trong nước hay quốc tịch nước ngoài, thuộc đẳng cấp vận động viên nghiệp dư. Điều này hứa hẹn mang đến sự đa dạng về trình độ, phong cách thi đấu cũng như tăng thêm sức hấp dẫn cho các cuộc tranh tài.

Điều tâm huyết của những nhà tổ chức giải là thông qua cuộc tranh tài thể thao này để vận động các nhà hảo tâm, nhà tài trợ chung tay cùng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", đồng thời cùng tiếp tục phát triển các chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động" và "Vòng tay yêu thương". Đây đều là những hoạt động đã và đang tạo được tiếng vang trong xã hội, góp phần hỗ trợ, chăm lo cho người dân vùng khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các hoàn cảnh kém may mắn.

Tham dự giải cũng là dịp để các vận động viên cùng thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái, góp phần xây dựng một cộng đồng golfer mạnh mẽ và gắn kết, đồng thời tạo ra những tác động tích cực đến xã hội.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" - cho biết: "Giải đã được giới thiệu rộng rãi, bước đầu nhận được sự hưởng ứng của đông đảo vận động viên. Nhiều doanh nghiệp đối tác dự kiến cũng sẽ đồng hành cùng giải, hứa hẹn mang đến thành công cao nhất".

Sôi động các cuộc tranh tài

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" sẽ diễn ra từ buổi trưa. Tuy là sân chơi phong trào, Ban Tổ chức giải và đơn vị vận hành Sân Golf Tân Sơn Nhất vẫn bố trí lực lượng trọng tài điều hành có chứng chỉ trong nước và quốc tế.

Điều lệ thi đấu với nhiều điều khoản chặt chẽ, bảo đảm công bằng, minh bạch, giúp các golfer tự tin tranh tài, hướng đến kết quả tốt nhất sẽ chính thức được công bố trong thời gian sớm nhất.

Cơ hội tranh tài quyết liệt tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với lệ phí phù hợp, người tham dự giải sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi, gồm phí sân, caddie, xe điện 18 hố và tham gia tiệc gala tổng kết ấm cúng, hấp dẫn vào tối cùng ngày.

Tổng quỹ giải thưởng của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lên đến hàng tỉ đồng, với nhiều hạng mục: Best Gross, nhất - nhì - ba mỗi bảng đấu của nam (bảng nữ chỉ trao giải vô địch và á quân), Longest Drive, Nearest to the Pin, Nearest to the Line… Đáng chú ý, giải thưởng đặc biệt Hole-in-One hết sức hấp dẫn với các hiện vật và vật phẩm rất giá trị.

Mỗi đường golf không chỉ thể hiện bản lĩnh thi đấu mà còn là biểu tượng của sự kết nối, sẻ chia giá trị, lan tỏa tinh thần phụng sự cộng đồng. Với sự chuẩn bị chu đáo, quy mô tổ chức chuyên nghiệp và ý nghĩa xã hội sâu sắc, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn đáng mong đợi của cộng đồng golfer, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực trong xã hội. 

Thêm hạng mục cho golfer nữ

Các golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp 18 hố với handicap chính thức được công bố vào ngày 16-5.

Ngoài 3 bảng đấu dành cho nam, năm nay, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" còn có thêm hạng mục tranh tài dành riêng cho các golfer nữ, không ngoài mục tiêu tăng thêm cơ hội chiến thắng, tranh chấp các thứ hạng cao nhất của các bóng hồng sân golf.


