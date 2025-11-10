Khởi kiện đòi bồi thường tại dự án Biển Quê Hương

TAND Khu vực 10 (tỉnh Lâm Đồng) vừa ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự số 227/2025/TLST-DS về việc "Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa Công ty TNHH Biển Quê Hương – Phan Thiết (nguyên đơn) và các bị đơn: N.V.Q., N.V.T., N.M.H. (cùng trú tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo quyết định, phiên tòa sẽ diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 20-11-2025, tại trụ sở TAND Khu vực 10 – Lâm Đồng, được xét xử công khai.

Nguyên đơn – Công ty Biển Quê Hương – khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự liên quan đến những tổn thất phát sinh từ vụ tố giác nói trên.

Vụ việc thu hút sự chú ý do có liên quan đến dự án Biển Quê Hương – nơi từng phát sinh đơn tố giác 2 nguyên và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất dự án.

Một góc Dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương

Trước đó, các ông N.V.Q., N.V.T., N.M.H. tố giác ông Lê Tuấn Phong - nguyên chủ tịch, ông Nguyễn Ngọc Hai – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) và một số cá nhân tại các sở, ngành liên quan, có hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" khi phê duyệt phương án tài chính, quyết định giao, cho thuê đất thực hiện Dự án Khu du lịch cộng đồng biển Quê Hương.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an sau đó vào cuộc kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và xác định các tố giác trên là không có căn cứ. Hành vi phê duyệt phương án tài chính, quyết định giao, cho thuê đất của ông Lê Tuấn Phong và ông Nguyễn Ngọc Hai là đúng quy định.

Dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 27-9-2018, điều chỉnh tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 2-5-2019 với diện tích hơn 12,5.ha.

Việc giao đất này, những người tố giác yêu cầu làm rõ căn cứ giao đất không qua đấu giá.

Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, Bộ Công an kết luận không có căn cứ xác định hành vi vi phạm pháp luật của hai cựu lãnh đạo tỉnh như nội dung tố giác.