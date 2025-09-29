HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Khởi nghiệp từ giảng đường

Huỳnh QUYÊN - Thanh TRÚC - Thảo VÂN

Dù gặp khó khăn về vốn, kinh nghiệm và áp lực học tập nhưng không ít sinh viên vẫn mạnh dạn khởi nghiệp, bước đầu gặt hái thành công

Nhiều năm qua, cùng với xu thế đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ đã lan rộng tới các trường đại học. Từ giảng đường, nhiều dự án của sinh viên đã ra đời, mang đậm dấu ấn sáng tạo của những người gen Z.

Tự tin khởi nghiệp

Một trong những dự án tiêu biểu là Mantra Kombucha - Thức uống lành cho người Việt sống xanh của nhóm sinh viên Khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm - Trường ĐH Nông Lâm TP HCM.

Sinh viên Phạm Lê Văn, trưởng nhóm, nhớ lại: "Sau đại dịch COVID-19, rất nhiều người bị suy giảm hệ miễn dịch, sức khỏe yếu. Với mong muốn tạo ra một loại thức uống ngon, tốt cho sức khỏe, chúng tôi hình thành ý tưởng chế tạo loại trà lên men giúp tăng sức đề kháng cho mọi người".

Mantra Kombucha là thức uống từ quá trình lên men trà và đường kết hợp với con giấm, được gọi là SCOBY. Đây là loại trà lên men giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, thải độc cơ thể, cung cấp chất chống ôxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Từ ý tưởng ban đầu, nhóm bắt tay thực hiện đề tài. Khó khăn lớn nhất với nhóm lúc bấy giờ là chưa có một quy trình hoàn chỉnh nên con giấm phát triển không ổn định, dễ bị nhiễm bệnh. Sau nhiều lần thử nghiệm, chỉnh sửa, nhóm đã hoàn thiện công thức sản phẩm. Để trà thơm ngon hơn, nhóm còn sử dụng nguyên liệu trái cây, rau quả và thảo mộc tự nhiên, tạo hương vị độc đáo cho sản phẩm.

Trong quá trình thực hiện, dự án nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm TP HCM. Trung tâm này là đầu mối giúp nhóm kết nối với giảng viên, cố vấn chuyên môn và quỹ đầu tư.

Ngoài ra, nhà trường còn hỗ trợ phòng Lab, chi phí đi lại, vé máy bay để nhóm tham gia các sân chơi lớn như CIC 2021, SV Start-up hay Bangkok Business tại Thái Lan. Nhờ đó, dự án có cơ hội kiểm chứng sản phẩm và mở rộng mạng lưới hợp tác.

Nhờ sự hỗ trợ của nhà trường cũng như nỗ lực của nhóm, dự án đã giành giải nhất Cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp năm 2021. Từ đề tài nghiên cứu trên giảng đường, đến nay, Văn cùng các cộng sự đã phát triển dự án thành doanh nghiệp sản xuất trà lên men chuyên nghiệp.

Khởi nghiệp từ giảng đường - Ảnh 1.

Sinh viên Nguyễn Hoàng Phúc (thứ tư từ trái sang), người chủ trì dự án Dogtor Leaf - Chỉ khâu tự tiêu từ lá dứa.Ảnh: MINH QUYÊN

Đồng hành với sinh viên

Hiện nay, nhiều trường ĐH đã đưa môn khởi nghiệp vào chương trình đào tạo, đồng thời thành lập trung tâm khởi nghiệp để kết nối sinh viên với doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia, cố vấn.

Dự án Dogtor Leaf - Chỉ khâu tự tiêu từ lá dứa của Nguyễn Hoàng Phúc (Trường ĐH Nông Lâm TP HCM) là minh chứng về sự đồng hành của nhà trường cùng sinh viên trong quá trình khởi nghiệp. Ý tưởng này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khi thú cưng của Phúc bị nhiễm trùng sau ca triệt sản. Cơ duyên gặp gỡ một người bạn nghiên cứu sợi thực vật tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã giúp anh nghĩ tới việc tận dụng phế phẩm lá dứa để chế tạo chỉ khâu y tế.

Phúc nhớ lại: "Trong lần thực tập tại Tiền Giang (cũ), chứng kiến lá dứa bị bỏ đi, nhóm của tôi quyết định biến phế phẩm ấy thành sản phẩm hữu ích. Chỉ sau 6 tháng, Dogtor Leaf ra đời và giành giải nhì Cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp, đồng thời được nhà trường tài trợ phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học".

Theo sinh viên này, điều quý nhất không chỉ là giải thưởng mà là sự đồng hành của thầy cô và môi trường học tập cởi mở, giúp nhóm có thêm niềm tin, động lực. Nhà trường đã hỗ trợ phòng nghiên cứu, tạo điều kiện thực nghiệm, trong khi các giảng viên vừa hướng dẫn chuyên môn vừa động viên tinh thần, tiếp thêm bản lĩnh cho nhóm sinh viên trẻ.

Tiếp nối tinh thần sáng tạo ấy, nhóm sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xây dựng dự án SVHub. Đây là một nền tảng giáo dục đa nhiệm, giúp sinh viên tiếp cận thông tin, học tập hiệu quả và phát triển kỹ năng. SVHub còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), gợi ý lộ trình học tập cá nhân hóa, kết nối sinh viên giỏi với những bạn cần hỗ trợ, đồng thời liên kết với các khóa học trực tuyến.

Đồng hành với dự án, Trường ĐH Tôn Đức Thắng còn kết nối các cố vấn chiến lược đến từ Dell Việt Nam và FindJobs, mở ra cơ hội tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn mô hình vận hành cho nhóm. Nhờ sự hỗ trợ tận tình từ nhà trường, SVHub được triển khai thử nghiệm thành công ngay tại trường, chuẩn bị mở rộng ra nhiều trường ĐH khác trên cả nước. Dự án cũng vinh dự giành giải nhất Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sinh viên TDTU 2023. 

Nguồn nhân lực chất lượng cao

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM, Việt Nam hiện có khoảng 3.800 công ty khởi nghiệp, trong đó 11 công ty được định giá trên 100 triệu USD.

Điều đó cho thấy người trẻ luôn khao khát khởi nghiệp, nhất là sinh viên, học sinh, bởi họ có nhiều ý tưởng sáng tạo. Khi tham gia các dự án khởi nghiệp, nhiều bạn trẻ nhanh chóng trưởng thành, tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, làm việc bất kỳ vị trí nào cũng có thể gặt hái thành công.


