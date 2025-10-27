Khởi nghiệp xanh cần quan tâm giấy tờ, pháp lý

Chiều 27-10, sau 2 ngày tranh tài, cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 - năm 2025 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Trung tâm BSA phối hợp tổ chức đã có kết quả.

Khởi nghiệp xanh đi vào chiều sâu

Theo đó, giải nhất bảng B, dành cho doanh nghiệp hoạt động không quá 5 năm, có sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại hóa là dự án Bittersweet Chocolatier - Phú Quốc Chocolate (An Giang) của thí sinh Huỳnh Hoàng Nhật Trường.

Giải nhất bảng A, dành cho dự án mới, có sản phẩm mẫu hoặc ra thị trường dưới 1 năm được trao cho dự án Green Vines - phát triển xơ dừa thô kết hợp phế phụ phẩm nông nghiệp làm viên nén xơ dừa ươm cây và giá thể trồng cây tại Đà Lạt (Lâm Đồng) - thuộc về nhóm thí sinh: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đỗ Trung Sinh.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tham quan gian hàng của dự án Green Vines

Một số dự án tại TP HCM có giải gồm: NETGINS - Gừng sưởi ấm - Sinh kế xanh của nhóm thí sinh: Đặng Hoàng Khang, Trần Quỳnh Huyền Trân, Lâm Đoàn Minh Phúc đoạt giải nhì bảng A; dự án Chà bông từ thực vật - Ứng dụng chà bông chay trong sản xuất thực phẩm chay - của thí sinh Dương Yến Nhi đoạt giải nhì bảng B.

Tổng giá trị giải thưởng của Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 – năm 2025 lên đến hơn 1 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và các gói hỗ trợ chuyên sâu về truyền thông, đào tạo, kết nối thị trường, tư vấn phát triển bền vững,…

Những lưu ý dành cho các dự án

Thay mặt Hội đồng Giám khảo, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét 36 dự án được chọn vào Chung kết đều là những mô hình tiêu biểu, thể hiện tinh thần sáng tạo và bản lĩnh vượt khó.

Các dự án năm nay thể hiện sự trưởng thành vượt bậc so với những mùa trước khi thông tin dự án được trình bày rõ ràng, đầy đủ hơn, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu biết sâu về sản phẩm, thị trường, năng lực nội tại.

Khách quốc tế tham quan các gian hàng khởi nghiệp trưng bày tại cuộc thị

Các đội đã nhận diện rõ điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – thách thức của mình.

Công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn là hai yếu tố nổi bật, cho thấy xu hướng khởi nghiệp hiện nay đã thực sự chuyển từ "sản xuất" sang "đổi mới sáng tạo xanh".

Một dự án khởi nghiệp từ chè (trà) Thái Nguyên

Đặc biệt, tính khả thi thương mại và ý thức cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Các bạn không chỉ nghĩ đến việc làm ra sản phẩm mà còn biết đặt câu hỏi: "Sản phẩm của mình giúp ích gì cho xã hội, cho môi trường, cho người tiêu dùng?".

Bà Chi Lan lưu ý nhiều dự án đã tốt nhưng thiếu giấy tờ pháp lý. "Nếu sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm, y tế, chăm sóc sức khỏe, cần có chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm và chứng từ nguồn gốc nguyên liệu. Người tiêu dùng chỉ tin khi doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm" – bà Chi Lan.



