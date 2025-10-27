Khởi nghiệp xanh cần quan tâm giấy tờ, pháp lý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi nghiệp xanh cần quan tâm giấy tờ, pháp lý

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Đó là nhắn nhủ của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dành cho các thí sinh tại cuộc thi Khởi nghiệp Xanh 2025

Chiều 27-10, sau 2 ngày tranh tài, cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 - năm 2025 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Trung tâm BSA phối hợp tổ chức đã có kết quả.

Khởi nghiệp xanh đi vào chiều sâu

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, giải nhất bảng B, dành cho doanh nghiệp hoạt động không quá 5 năm, có sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại hóa là dự án Bittersweet Chocolatier - Phú Quốc Chocolate (An Giang) của thí sinh Huỳnh Hoàng Nhật Trường.

Giải nhất bảng A, dành cho dự án mới, có sản phẩm mẫu hoặc ra thị trường dưới 1 năm được trao cho dự án Green Vines - phát triển xơ dừa thô kết hợp phế phụ phẩm nông nghiệp làm viên nén xơ dừa ươm cây và giá thể trồng cây tại Đà Lạt (Lâm Đồng) - thuộc về nhóm thí sinh: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đỗ Trung Sinh.

Khởi nghiệp xanh và tầm quan trọng của giấy tờ , pháp lý trong kinh doanh - Ảnh 2.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tham quan gian hàng của dự án Green Vines

Một số dự án tại TP HCM có giải gồm: NETGINS - Gừng sưởi ấm - Sinh kế xanh của nhóm thí sinh: Đặng Hoàng Khang, Trần Quỳnh Huyền Trân, Lâm Đoàn Minh Phúc đoạt giải nhì bảng A; dự án Chà bông từ thực vật - Ứng dụng chà bông chay trong sản xuất thực phẩm chay - của thí sinh Dương Yến Nhi đoạt giải nhì bảng B.

Tổng giá trị giải thưởng của Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 – năm 2025 lên đến hơn 1 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và các gói hỗ trợ chuyên sâu về truyền thông, đào tạo, kết nối thị trường, tư vấn phát triển bền vững,…

Những lưu ý dành cho các dự án

Thay mặt Hội đồng Giám khảo, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét 36 dự án được chọn vào Chung kết đều là những mô hình tiêu biểu, thể hiện tinh thần sáng tạo và bản lĩnh vượt khó.

Các dự án năm nay thể hiện sự trưởng thành vượt bậc so với những mùa trước khi thông tin dự án được trình bày rõ ràng, đầy đủ hơn, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu biết sâu về sản phẩm, thị trường, năng lực nội tại.

Khởi nghiệp xanh và tầm quan trọng của giấy tờ , pháp lý trong kinh doanh - Ảnh 3.

Khách quốc tế tham quan các gian hàng khởi nghiệp trưng bày tại cuộc thị

Các đội đã nhận diện rõ điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – thách thức của mình.

Công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn là hai yếu tố nổi bật, cho thấy xu hướng khởi nghiệp hiện nay đã thực sự chuyển từ "sản xuất" sang "đổi mới sáng tạo xanh".

Khởi nghiệp xanh và tầm quan trọng của giấy tờ , pháp lý trong kinh doanh - Ảnh 4.

Một dự án khởi nghiệp từ chè (trà) Thái Nguyên

Đặc biệt, tính khả thi thương mại và ý thức cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Các bạn không chỉ nghĩ đến việc làm ra sản phẩm mà còn biết đặt câu hỏi: "Sản phẩm của mình giúp ích gì cho xã hội, cho môi trường, cho người tiêu dùng?".

Bà Chi Lan lưu ý nhiều dự án đã tốt nhưng thiếu giấy tờ pháp lý. "Nếu sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm, y tế, chăm sóc sức khỏe, cần có chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm và chứng từ nguồn gốc nguyên liệu. Người tiêu dùng chỉ tin khi doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm" – bà Chi Lan.


Tin liên quan

Khởi nghiệp xanh gặp nhiều thách thức

Khởi nghiệp xanh gặp nhiều thách thức

Khởi nghiệp xanh góp phần vào việc phát triển bền vững nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức về giá sản phẩm, chính sách hỗ trợ và tiếp cận công nghệ

Khi phụ nữ trung niên khởi nghiệp

Nhiều phụ nữ trung niên ở ĐBSCL đang viết nên những câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng

Khởi nghiệp từ vỏ, hạt sầu riêng

Bên cạnh sự bùng nổ của diện tích sầu riêng và doanh thu xuất khẩu hàng tỉ USD mỗi năm, ngành hàng này cũng thải ra lượng vỏ và hạt khổng lồ cần xử lý

khởi nghiệp Pháp lý Phạm Chi Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo