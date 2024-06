Khơi thông luồng Định An - Cần Thơ

Luồng Định An - Cần Thơ (qua cửa Định An, thuộc địa bàn 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng) dài hơn 121 km, được chia làm 2 đoạn. Trong đó, đoạn trong sông dài khoảng 91 km, độ sâu từ âm 7 m đến âm 10 m, tàu tải trọng 10.000 - 20.000 tấn có khả năng lưu thông. Đoạn còn lại ngoài cửa biển Định An dài khoảng 30 km, độ sâu âm 3 - 4 m, chỉ cho phép tàu tải trọng 3.000 - 5.000 tấn ra vào.



Đẩy nhanh dự án

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nhiều lần triển khai nạo vét duy tu đoạn ngoài cửa biển Định An. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 - 2 tháng sau, đoạn này bị bồi lấp trở lại độ sâu tự nhiên.

UBND TP Cần Thơ cho biết từ ngày 4-8-2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tính toán căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường để nghiên cứu dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ.Trên cơ sở ý kiến của Bộ GTVT và đề xuất của doanh nghiệp (DN) về việc tự bỏ kinh phí tham gia, UBND TP Cần Thơ đã mời gọi 9 DN tiếp cận những thông tin cần thiết, thực hiện nghiên cứu chuyên sâu để bộ tham khảo khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Sơ đồ luồng tàu biển vào sông Hậu qua kênh Quan Chánh Bố và cửa Định An. (Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải)

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến nay, 3 DN đã hoàn thành đề cương báo cáo nghiên cứu chuyên sâu dự án theo khung đề cương chung của Cục Hàng hải Việt Nam. Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đang xem xét chấp thuận 3 DN này thực hiện khảo sát, phục vụ việc lập báo cáo nghiên cứu chuyên sâu.

Cuối năm 2023, Bộ GTVT ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ. Trong đó, Bộ GTVT đã bổ sung dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ cho tàu từ 10.000 tấn trở lên; chuẩn tắc dự kiến nạo vét âm 6,5 m hoặc lớn hơn; thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

Bộ GTVT cũng ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2023, trong đó có luồng Định An - Cần Thơ nhằm đáp ứng tàu trọng tải 10.000 tấn trở lên. Riêng năm 2023, kinh phí cho công trình này khoảng 21 tỉ đồng.

Đầu năm 2024, Cục Hàng hải Việt Nam đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí đầu tư để triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ. Cục cũng dự kiến thời điểm hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Việc nạo vét luồng Định An - Cần Thơ cho tàu 10.000 tấn trở lên ra vào các cảng ở Cần Thơ sẽ tạo điều kiện cho nông sản, thủy sản ĐBSCL vươn xa. Ảnh: NGỌC TRINH

Ngày 20-4, tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, Công ty CP Tập đoàn IBM Land châu Á - Thái Bình Dương (1 trong 9 DN nêu trên) đã khởi công công trình khoan khảo sát địa chất phục vụ việc lập báo cáo nghiên cứu chuyên sâu dự án nạo vét luồng hàng hải Định An - Cần Thơ. Khu vực khảo sát nằm dọc 2 bên luồng hàng hải này, dài khoảng 37 km, thuộc địa bàn huyện Cù Lao Dung và huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Ông Nguyễn Mạnh Linh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn IBM Land Châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định DN sẽ thực hiện công trình khảo sát đúng tiến độ; bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và không gây ô nhiễm môi trường.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ngày 20-5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57 về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Đây là cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện dự án nêu trên theo thẩm quyền và địa bàn quản lý.

Ông Trần Việt Trường cho rằng việc nạo vét sông Hậu để duy trì luồng cho tàu vào cảng Cần Thơ là hết sức cấp bách nhằm giải quyết điểm nghẽn về logistics của ĐBSCL hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng trong tương lai. Dự án này còn tạo nguồn lực cho Cần Thơ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyến đường thủy quan trọng

Mới đây, tại hội nghị về dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ do Bộ GTVT và UBND TP Cần Thơ tổ chức, ông Lê Tấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Xây dựng công trình hàng hải - cho rằng cần xem xét đề xuất xã hội hóa việc nạo vét tuyến luồng này.

Theo ông Đạt, cần dựa trên thực tiễn khai thác và kết quả nghiên cứu, tính toán khoa học để đánh giá khả năng duy trì ổn định tuyến luồng Định An - Cần Thơ; tính đến khả năng thoát lũ, xâm nhập mặn, ổn định đường bộ. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, bảo đảm tính khả thi của dự án...

Vùng ĐBSCL xuất nhập khẩu hàng chục triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trong đó chi phí logistics cho nông sản, thủy sản chiếm tới 30% giá thành sản phẩm. Nguyên nhân là do hàng hóa trong vùng khi xuất khẩu phải đưa lên các cảng ở TP HCM hoặc Đông Nam Bộ. Trong khi đó, một số cảng trọng điểm tại những nơi này thường xuyên quá tải, dẫn đến phí dịch vụ, lưu kho bãi, thời gian chờ đợi đều tăng…

Nghị quyết 45/2022/QH của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ đã đề cập dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ, tạo điều kiện cho tàu trọng tải 10.000 tấn trở lên ra vào các cảng ở thành phố. Nhiều ý kiến cho rằng dự án này kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho ngành logistics của toàn vùng ĐBSCL.

Giám đốc một công ty xuất khẩu thủy sản tại TP Cần Thơ nhìn nhận: "Dự án nạo vét luồng hàng hải Định An - Cần Thơ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thương mại... cho ĐBSCL khi việc vận chuyển hàng hóa trở nên thuận tiện. Khi luồng Định An - Cần Thơ được khơi thông, tuyến đường thủy này sẽ rất quan trọng, mở ra một tương lai tươi sáng cho nhiều ngành, lĩnh vực trong khu vực. Nông sản, thủy sản sẽ được vận chuyển dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn; bảo đảm nguồn cung ứng liên tục, phân phối rộng khắp các thị trường trong và ngoài nước".

Ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư Nghị quyết 45/2022/QH đã nêu rõ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ. Theo đó, thu nhập của DN từ việc thực hiện dự án được áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 10% trong 15 năm; miễn thuế thu nhập DN 4 năm và giảm 50% thuế thu nhập DN phải nộp trong 9 năm tiếp theo...

