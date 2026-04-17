Khơi thông nguồn lực phát triển thủ đô

Ngày 16-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã tới khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương mại - văn phòng cho thuê, trên lô đất ký hiệu X3, số 120 Trung Kính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Chuyển động sau "tối hậu thư"

Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương mại - văn phòng cho thuê nêu trên là một trong 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai mà UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm.

Tại khu vực dự án, một số công nhân đang gắn biển công bố thông tin công trình nơi cổng ra vào. Theo biển công bố thông tin, công trình 3 tầng hầm, 19 tầng nổi này sẽ được khởi công trong quý II/2026 và dự kiến hoàn thành ở quý III/2027.

Bên trong công trình xuất hiện máy móc, nguyên vật liệu cùng một số công nhân đang làm việc. Trong khi đó, mặt tiền khu đất phía đường Trung Kính vẫn tồn tại hàng loạt ki-ốt bán hoa, cửa hàng kim khí, tiệm sửa chữa xe máy. Đây là các ki-ốt được xây dựng tạm với mái tôn, hoạt động thời gian dài.

Theo nội dung thông báo của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà đầu tư dự án thuộc diện rà soát khẩn trương báo cáo bằng văn bản trước ngày 30-4. Báo cáo cần làm rõ 6 nội dung trọng tâm, gồm: tình hình thực tế triển khai dự án (tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng); thủ tục pháp lý đã thực hiện và những tồn tại; khó khăn, vướng mắc cả khách quan và chủ quan; đánh giá năng lực tài chính, khả năng huy động vốn; xác định rõ trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ; đề xuất phương án xử lý, cam kết tiến độ thực hiện cụ thể, khả thi.

Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương mại - văn phòng cho thuê trên địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Ảnh: MINH CHIẾN

Văn bản nhấn mạnh sau thời hạn trên, nhà đầu tư không gửi báo cáo hoặc báo cáo không đúng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, UBND TP Hà Nội sẽ xem xét áp dụng biện pháp thu hồi đất, dừng thực hiện dự án theo quy định.

Trong danh sách 341 dự án, có nhiều tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, Tổng Công ty Viglacera với khu đô thị mới Đặng Xá II; Geleximco với dự án cống hóa mương Cổ Nhuế kết hợp làm bãi đỗ xe, khu nhà ở thấp tầng để bán và khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn; Tập đoàn Nam Cường với dự án tại khu B thuộc dự án khu đô thị mới Dương Nội và khu đô thị mới Dương Nội (phần đất nối, xen kẹt và dải cây xanh); Tập đoàn C.E.O với dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Quốc Oai; Licogi 13 với khu nhà ở xung quanh chợ trung tâm Tây Đằng…

Cú hích quan trọng

Trong bối cảnh TP Hà Nội đang cần khơi thông nguồn lực để phát triển, những quyết sách quyết liệt như vậy được đánh giá hết sức cần thiết, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng bền vững của thủ đô trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhìn nhận việc chỉ đạo rà soát dự án thể hiện rõ quyết tâm rất cao của chính quyền TP Hà Nội trong việc lập lại kỷ cương quản lý, sử dụng đất đai - một lĩnh vực vốn tồn tại nhiều bất cập kéo dài.

Xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai không chỉ nhằm khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên mà còn góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư, bảo đảm công bằng giữa các nhà đầu tư. "Thông điệp của TP Hà Nội lần này rất rõ ràng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả" - ông Hòa nhìn nhận.

Đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp cũng đánh giá cao việc TP Hà Nội ấn định thời gian cụ thể. Điều này cho thấy cách làm bài bản, có lộ trình và mang tính thực thi cao, tránh tình trạng nói nhiều làm ít.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, việc rà soát, xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực đất đai. Luật sư này cho rằng khi đất đai không được khai thác hiệu quả thì không chỉ thất thu ngân sách mà còn làm giảm cơ hội tiếp cận của các nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Việc TP Hà Nội lần này làm mạnh tay, gắn trách nhiệm cụ thể và sẵn sàng thu hồi đất đối với dự án chậm tiến độ là tín hiệu rất tích cực. "Điều đó sẽ tạo ra sự dịch chuyển nguồn lực từ những dự án kém hiệu quả sang những dự án có khả năng triển khai thực chất, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất" - luật sư Trần Tuấn Anh nhận định.

Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch cho rằng nếu được thực hiện đồng bộ, minh bạch và nhất quán, đây là cú hích quan trọng giúp Hà Nội lập lại trật tự trong quản lý đất đai. Cùng với đó, việc này còn tạo dư địa phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đồng bộ, quyết liệt Ông Phạm Văn Hòa lưu ý thời gian qua, không ít địa phương đã triển khai rà soát các dự án chậm tiến độ, song việc thực hiện chưa thật sự quyết liệt, thiếu đồng bộ, dẫn đến tình trạng xử lý dở dang, chưa triệt để. "Có nơi làm theo phong trào, thiếu cơ chế giám sát và chế tài đủ mạnh nên hiệu quả chưa cao, thậm chí rơi vào tình trạng bắt cóc bỏ đĩa" - ông thẳng thắn. Từ thực tế đó, ông Hòa cho rằng TP Hà Nội cần kiên định cách làm quyết liệt, đồng bộ và xuyên suốt, từ khâu rà soát, đánh giá đến xử lý trách nhiệm và tổ chức thực hiện. Quan trọng hơn, phải gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; đồng thời công khai, minh bạch thông tin để tạo sự đồng thuận trong xã hội. "Nếu làm nghiêm túc, nhất quán, Hà Nội không chỉ giải quyết được các dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm mà còn tạo tiền lệ tốt trong quản lý đất đai" - ông Hòa nhấn mạnh.



