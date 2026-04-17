HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khơi thông nguồn lực phát triển thủ đô

Nguyễn Hưởng - Minh Chiến

Việc TP Hà Nội có động thái dứt khoát với 341 dự án ngoài ngân sách cho thấy quyết tâm lập lại kỷ cương về quản lý đất đai, cải thiện môi trường đầu tư

Ngày 16-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã tới khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương mại - văn phòng cho thuê, trên lô đất ký hiệu X3, số 120 Trung Kính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Chuyển động sau "tối hậu thư"

Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương mại - văn phòng cho thuê nêu trên là một trong 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai mà UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm.

Tại khu vực dự án, một số công nhân đang gắn biển công bố thông tin công trình nơi cổng ra vào. Theo biển công bố thông tin, công trình 3 tầng hầm, 19 tầng nổi này sẽ được khởi công trong quý II/2026 và dự kiến hoàn thành ở quý III/2027.

Bên trong công trình xuất hiện máy móc, nguyên vật liệu cùng một số công nhân đang làm việc. Trong khi đó, mặt tiền khu đất phía đường Trung Kính vẫn tồn tại hàng loạt ki-ốt bán hoa, cửa hàng kim khí, tiệm sửa chữa xe máy. Đây là các ki-ốt được xây dựng tạm với mái tôn, hoạt động thời gian dài.

Theo nội dung thông báo của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà đầu tư dự án thuộc diện rà soát khẩn trương báo cáo bằng văn bản trước ngày 30-4. Báo cáo cần làm rõ 6 nội dung trọng tâm, gồm: tình hình thực tế triển khai dự án (tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng); thủ tục pháp lý đã thực hiện và những tồn tại; khó khăn, vướng mắc cả khách quan và chủ quan; đánh giá năng lực tài chính, khả năng huy động vốn; xác định rõ trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ; đề xuất phương án xử lý, cam kết tiến độ thực hiện cụ thể, khả thi.

Khơi thông nguồn lực phát triển thủ đô - Ảnh 1.

Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương mại - văn phòng cho thuê trên địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Ảnh: MINH CHIẾN

Văn bản nhấn mạnh sau thời hạn trên, nhà đầu tư không gửi báo cáo hoặc báo cáo không đúng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, UBND TP Hà Nội sẽ xem xét áp dụng biện pháp thu hồi đất, dừng thực hiện dự án theo quy định.

Trong danh sách 341 dự án, có nhiều tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, Tổng Công ty Viglacera với khu đô thị mới Đặng Xá II; Geleximco với dự án cống hóa mương Cổ Nhuế kết hợp làm bãi đỗ xe, khu nhà ở thấp tầng để bán và khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn; Tập đoàn Nam Cường với dự án tại khu B thuộc dự án khu đô thị mới Dương Nội và khu đô thị mới Dương Nội (phần đất nối, xen kẹt và dải cây xanh); Tập đoàn C.E.O với dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Quốc Oai; Licogi 13 với khu nhà ở xung quanh chợ trung tâm Tây Đằng…

Cú hích quan trọng

Trong bối cảnh TP Hà Nội đang cần khơi thông nguồn lực để phát triển, những quyết sách quyết liệt như vậy được đánh giá hết sức cần thiết, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng bền vững của thủ đô trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhìn nhận việc chỉ đạo rà soát dự án thể hiện rõ quyết tâm rất cao của chính quyền TP Hà Nội trong việc lập lại kỷ cương quản lý, sử dụng đất đai - một lĩnh vực vốn tồn tại nhiều bất cập kéo dài.

Xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai không chỉ nhằm khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên mà còn góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư, bảo đảm công bằng giữa các nhà đầu tư. "Thông điệp của TP Hà Nội lần này rất rõ ràng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả" - ông Hòa nhìn nhận.

Đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp cũng đánh giá cao việc TP Hà Nội ấn định thời gian cụ thể. Điều này cho thấy cách làm bài bản, có lộ trình và mang tính thực thi cao, tránh tình trạng nói nhiều làm ít.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, việc rà soát, xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực đất đai. Luật sư này cho rằng khi đất đai không được khai thác hiệu quả thì không chỉ thất thu ngân sách mà còn làm giảm cơ hội tiếp cận của các nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Việc TP Hà Nội lần này làm mạnh tay, gắn trách nhiệm cụ thể và sẵn sàng thu hồi đất đối với dự án chậm tiến độ là tín hiệu rất tích cực. "Điều đó sẽ tạo ra sự dịch chuyển nguồn lực từ những dự án kém hiệu quả sang những dự án có khả năng triển khai thực chất, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất" - luật sư Trần Tuấn Anh nhận định.

Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch cho rằng nếu được thực hiện đồng bộ, minh bạch và nhất quán, đây là cú hích quan trọng giúp Hà Nội lập lại trật tự trong quản lý đất đai. Cùng với đó, việc này còn tạo dư địa phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. 

Đồng bộ, quyết liệt

Ông Phạm Văn Hòa lưu ý thời gian qua, không ít địa phương đã triển khai rà soát các dự án chậm tiến độ, song việc thực hiện chưa thật sự quyết liệt, thiếu đồng bộ, dẫn đến tình trạng xử lý dở dang, chưa triệt để. "Có nơi làm theo phong trào, thiếu cơ chế giám sát và chế tài đủ mạnh nên hiệu quả chưa cao, thậm chí rơi vào tình trạng bắt cóc bỏ đĩa" - ông thẳng thắn.

Từ thực tế đó, ông Hòa cho rằng TP Hà Nội cần kiên định cách làm quyết liệt, đồng bộ và xuyên suốt, từ khâu rà soát, đánh giá đến xử lý trách nhiệm và tổ chức thực hiện. Quan trọng hơn, phải gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; đồng thời công khai, minh bạch thông tin để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

"Nếu làm nghiêm túc, nhất quán, Hà Nội không chỉ giải quyết được các dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm mà còn tạo tiền lệ tốt trong quản lý đất đai" - ông Hòa nhấn mạnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo