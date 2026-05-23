Khơi thông niềm tin, mở đường an cư

Việc Chính phủ và UBND TP HCM quyết tâm tháo gỡ cho 838 dự án bất động sản "vàng" đang "đắp chiếu" là tín hiệu đáng mừng, mở ra cơ hội giải phóng nguồn lực khổng lồ cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đây là bài toán thể chế phức tạp, đòi hỏi sự "phẫu thuật" quyết liệt và đồng bộ từ các cấp quản lý.

Các điểm nghẽn đã lộ rõ: sự chồng chéo giữa các luật Đất đai, Đầu tư, Nhà ở; quy hoạch thiếu đồng bộ và tâm lý "sợ sai" trong thực thi công vụ. Hệ lụy là dòng vốn chôn vùi - hàng trăm ngàn tỉ đồng lãng phí, niềm tin của nhà đầu tư kiệt quệ. Nghiêm trọng nhất, nguồn cung nhà ở khan hiếm khiến giấc mơ an cư của người dân trở nên xa vời, đồng thời tạo áp lực lớn lên an sinh xã hội.

Tháo gỡ những nút thắt này đòi hỏi tư duy quản lý linh hoạt, vượt ra ngoài lối mòn hành chính. Cần sự phối hợp liên thông, trách nhiệm cao giữa các bộ, ngành và địa phương, dứt khoát chấm dứt tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Việc rà soát phải thực chất: phân loại dự án để xử lý theo hướng "vướng ở đâu gỡ ở đó". Với dự án vướng pháp lý, cần ưu tiên hoàn thiện thủ tục; dự án chậm tiến độ do năng lực yếu, cần kiên quyết xử lý hoặc thu hồi. Cơ chế tạm nộp tiền sử dụng đất để triển khai trước, quyết toán sau là giải pháp đột phá cần sớm được luật hóa.

"Đánh thức" 838 dự án không chỉ để cứu doanh nghiệp, mà là khơi thông mạch máu cho kinh tế thành phố. Đây là thước đo hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính. Nếu thành công, đây sẽ là động lực tăng trưởng bền vững, ổn định thị trường. Người dân đang chờ đợi sự bản lĩnh, quyết liệt để biến những dự án "ngủ quên" thành công trình hiện hữu, đóng góp thực chất cho sự thịnh vượng chung của đô thị.