HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố 1 nữ giám đốc công ty tại Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nữ giám đốc công ty tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành mua gần 600 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm trục lợi tiền thuế.

Ngày 24-2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Châu Thị Mộng Thi, Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

Khởi tố nữ giám đốc công ty tại Đắk Lắk vì Mua bán hóa đơn trái phép - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bà Châu Thị Mộng Thi

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Long Phú Kim hoạt động trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và xây dựng công trình điện.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, nhằm giảm nghĩa vụ thuế, bà Châu Thị Mộng Thi đã nảy sinh ý định mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để nâng khống chi phí đầu vào.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến năm 2025, bà Thi đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành để mua tổng cộng 564 hóa đơn, với doanh số trước thuế hơn 1,57 tỉ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Khởi tố nữ chủ tịch công ty bán hóa đơn khống cho "cát tặc"

Khởi tố nữ chủ tịch công ty bán hóa đơn khống cho "cát tặc"

(NLĐO)- Trịnh Thị Dung, Chủ tịch Công ty An Đại Phát 68, cùng đồng phạm đã xuất bán 30 hóa đơn khống để hợp thức hóa cát khai thác trái phép.

Bắt vụ mua bán hóa đơn "khống" trên 300 tỉ đồng

(NLĐO)- Đến thời điểm bị bắt, Bùi Mạnh Cường đã mua "khống" hàng trăm hóa đơn đầu vào của 19 công ty "ma" với giá trị trước thuế trên 300 tỉ đồng

Phạt chủ cửa hàng lập hóa đơn khống sau điều tra của Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Các chủ cửa hàng cây cảnh bị cơ quan Thuế xử phạt số tiền lớn vì hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn sau loạt điều tra "Bí mật sau những chuyến xe chở cây rừng ở Quảng Trị" của Báo Người Lao Động

tỉnh Đắk Lắk nữ giám đốc hóa đơn khống trục lợi tiền thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo