Khởi tố 10 người trong vụ nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 171 tỉ đồng

Tại kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, bà Nguyễn Thị Nga, đại biểu HĐND huyện Trảng Bom đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về lừa đảo công nghệ cao.

Cụ thể, bà Nga đặt câu hỏi: Đồng Nai đứng thứ ba cả nước về chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng sau TP HCM và Hà Nội. Thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm lợi dụng các hoạt động giao dịch, dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản, các giao dịch không dùng tiền mặt để thực hiện hành vi phạm tội (điển hình là vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 171 tỉ đồng ở huyện Nhơn Trạch).

Vì vậy đề nghị Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác đấu tranh, phòng ngừa đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng thời gian qua. Đồng thời cho biết trách nhiệm và giải pháp trong thực hiện đấu tranh, triệt phá đối với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua môi trường số và tội phạm công nghệ cao trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn

Trả lời câu hỏi trên, theo văn bản trả lời của Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh tiếp nhận và xử lý 125 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra làm rõ 40 vụ, 46 đối tượng. Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 76 vụ (chiếm 60,8 % tổng số vụ lừa đảo), tổng số tiền bị chiếm đoạt là trên 325,4 tỉ đồng; đã điều tra làm rõ 4 vụ, 14 đối tượng (đạt tỉ lệ 5,06%).

Lừa đảo bằng hình thức bán hàng online nhận hoa hồng là 23 vụ, chiếm tỉ lệ 29,11%; hình thức giả danh công an nói bị hại liên quan đường dây ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia, giả danh khác là 20 vụ, chiếm tỉ lệ 25,31%; sử dụng tài khoản Zalo, Telegram lừa tham gia đầu tư các sàn giao dịch ảo, mua tiền điện tử, đầu tư chứng khoán là 15 vụ…

Đáng chú ý là vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương-nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị đối tượng mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi điện lừa đảo chiếm đoạt hơn 171 tỉ đồng gây xôn xao dư luận.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Khởi tố 10 bị can về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động tại nước ngoài nên Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành, thành phố điều tra mở rộng vụ án, xác định làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trả lời trực tiếp tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X ngày 17-7, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên môi trường số, không gian mạng.

"Sắp tới, Công an tỉnh sẽ công khai đường dây nóng, trực 24/7 khi người dân bị đe dọa có thể gọi ngay tới đường dây nóng để trình báo" - Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị trong và ngoài ngành công an để tập trung xác minh, điều tra làm rõ, truy tìm, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng và thu hồi tối đa tài sản của người dân.

Tiếp tục rà soát, xác định các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, lên danh sách đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động tội phạm liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài.

Công an tỉnh sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thiết lập trung tâm xử lý nhanh giữa công an-ngân hàng-viễn thông để nhanh chóng xác định số điện thoại, dòng tiền và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời….