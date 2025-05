Khởi tố 18 đối tượng đi xe máy truy đuổi người đi đường khiến 2 người thương vong

Ngày 13-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, và khởi tố bị can đối với 18 người về tội "Giết người".

Nhóm thanh, thiếu niên tham gia giao thông truy đuổi người đi đường khiến 2 người thương vong

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 30-4, một nhóm 22 thanh, thiếu niên đi trên khoảng 10 xe máy đều không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, xe máy không gắn biển kiểm soát, do Nguyễn Văn Đ. (SN 2008) và Lê Văn Quân (SN 2005, cùng ngụ xã Đông Phú, TP Thanh Hóa) cầm đầu cùng di chuyển từ trên tuyến đường đại lộ Lê Lợi kéo dài (đoạn từ phường An Hưng, TP Thanh Hóa đến xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn).

Lưu thông trên đường, nhóm thanh, thiếu niên này đã lạng lách, đánh võng, đuổi theo những phương tiện xe máy khác để khiêu khích, thậm chí chặn đầu xe để đánh dằn mặt, gây mất an ninh, trật tự và nguy hiểm cho người và các phương tiện đang tham gia giao thông.

Trong quá trình di chuyển về hướng đường Nghi Sơn - Sao Vàng, nhóm thanh thiếu niên trên phát hiện anh H.V.P. điều khiển chở anh L.P.T. không đội mũ bảo hiểm, xe máy không gắn biển kiểm soát nên đã hò hét, điều khiển xe với tốc độ cao lùa đuổi theo xe máy của anh P. để đánh.

Quá trình lùa đuổi, nhóm của Đ. và Quân liên tục ép xe anh P. dừng lại nhưng không được.

Khi đến khu vực đường đôi chưa thi công xong (đường cụt) thuộc thôn Thái Minh, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, do di chuyển với tốc độ cao, không quen đường nên anh P. đã để xe máy lao vào đống đất chắn giữa đường rồi va chạm dải phân cách đường.

Hậu quả, anh P. bị tử vong tại chỗ, anh T. bị thương.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định.