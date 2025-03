Khởi tố 2 anh em ruột hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

Ngày 1-3, Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can do có hành vi hành hung một tài xế ô tô tại khu vực phà Cồn Nhất (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) hôm 1-2.

Bị can Phạm Văn Tuyên. Ảnh: Công an Nam Định

Trong đó, có 2 anh em trai là: Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Phạm Văn Tuyên (SN 1982, ngụ xóm 2, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) .

Ngoài 2 anh em Tuân, Tuyên, cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can 1 người trong nhóm của Tuân để làm rõ hành vi tương tự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1-2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ), ngay sau khi nhận thông tin phản ánh tại khu vực phà Cồn Nhất xảy ra xô xát giữa những người đi trên 2 xe ô tô, Công an huyện Giao Thủy đã chỉ đạo Công an thị trấn Giao Thủy có mặt ngay tại hiện trường để xác minh thông tin và điều tiết giao thông.

Hình ảnh Phạm Văn Tuyên hành hung tài xế ô tô ở phà Cồn Nhất hôm 1-2 (tức ngày 4 Tết). Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến hiện trường, các phương tiện và những người có liên quan đã rời đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, Công an thị trấn Giao Thủy xác định lái xe bị hành hung là anh Vũ Đức T. (SN 1987, trú tại phường Cẩm Phả, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Công an thị trấn Giao Thủy đã liên lạc qua điện thoại, trao đổi trực tiếp với anh Vũ Đức T. và mời anh này đến trụ sở Công an huyện Giao Thủy để trình báo và phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, anh T. trả lời do bận công việc nên chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện. Sau đó, anh T. và người thân đã đăng tải đoạn clip liên quan đến sự việc lên các trang mạng xã hội.

Công an lấy lời khai của Phạm Ngọc Tuân. Ảnh: Công an Nam Định

Công an thị trấn Giao Thủy đã xác minh được người hành hung anh Vũ Đức T. là 2 anh em trai Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; quê quán xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy); Phạm Văn Tuyên (SN 1982, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy) nên đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với 2 người trên.