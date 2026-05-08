Pháp luật

Khởi tố 2 nhân viên công ty đấu giá

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thực hiện đấu giá tài sản, 2 nhân viên công ty đấu giá ở Ninh Bình đã dàn xếp kết quả trúng đấu giá 14 lô đất, thấp hơn giá thực tế hơn 700 triệu đồng

Ngày 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Thọ (SN 1989) và Lê Diệp Linh (SN 1995, ngụ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Văn Thọ, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Diệp Linh.

Dàn xếp kết quả trúng đấu giá đất, 2 người bị khởi tố - Ảnh 1.

Công an thi hành các lệnh khởi tố đối với 2 người của công ty đấu giá đã dàn xếp kết quả đấu giá tài sản, gây thất thoát trên 700 triệu đồng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, Cao Văn Thọ là người thành lập, trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có địa chỉ tại số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, TP Ninh Bình cũ (nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); dù trên giấy tờ Tổng Giám đốc công ty là người khác. Lê Diệp Linh là nhân viên Công ty.

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Tấn Thắm, có địa chỉ tại thôn 3, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình; tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản.

Các đối tượng đã thống nhất trước về người tham gia, người trúng đấu giá và mức giá trúng đối với từng lô đất. Sau đó, các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lập sẵn danh sách khách hàng tham gia đấu giá, biên bản đấu giá, phiếu trả giá và các tài liệu liên quan theo kết quả đã được sắp đặt từ trước.

Thực hiện chỉ đạo của Cao Văn Thọ, Lê Diệp Linh đã trực tiếp lập hồ sơ đấu giá khống, soạn thảo trước các biên bản đấu giá thể hiện sẵn kết quả trúng đấu giá, điền sẵn nội dung các phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia đấu giá và gửi trước hồ sơ để hợp thức hóa thủ tục.

Công an xác định, 5 phiên đấu giá nêu trên không được tổ chức đúng quy định; không bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh khách quan theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Để hợp thức hóa hồ sơ sau khi đã ấn định kết quả, các đối tượng đã bố trí người tham gia mang tính hình thức (quân xanh) và ký thay giấy tờ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá số tiền trên 700 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

(NLĐO) - Nhiều năm liền, những người sống và quản lý căn nhà (trước và sau đấu giá) không đồng ý dời đi. Họ có đơn yêu cầu hoãn thi hành để tiến hành khiếu nại, tố cáo liên quan.

Nhóm người "tay không" trúng đấu giá dự án hơn 152 tỉ đồng

(NLĐO) – Sau khi trúng đấu giá dự án nhà máy xử lý rác thải hơn 152 tỉ đồng, nhóm đối tượng lừa đảo đã làm các hợp đồng bán phế liệu là toàn bộ nhà máy để lấy 17 tỉ đồng.

Xây cao ốc tại khu đất trúng đấu giá đầu tiên của TP

(NLĐ)- Ngày 24-7, tại khu đất 22 - 22bis Lê Thánh Tôn (quận 1), Công ty TNHH Trung Thủy tổ chức khởi công xây dựng căn hộ cao cấp để bán và văn phòng cho thuê, mang tên The Lancaster.

