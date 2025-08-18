Khởi tố 3 đối tượng mua bán cá thể tê tê nguy cấp

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đối tượng Ngô Thanh Hưng (áo trắng) cùng tang vật lúc mới bị bắt

Từ nguồn tin trinh sát, ngày 22-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Công an phường Bình Lộc phát hiện bắt quả tang đối tượng Ngô Thanh Hưng (40 tuổi) đang có hành vi mua bán, vận chuyển một cá thể tê tê.

Đây là loài có tên khoa học là Manis javanica thuộc “Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Biết Hưng bị lực lượng chức năng bắt giữ nên 2 đối tượng Hà Thanh Nam (52 tuổi) và Đoàn Ngọc (48 tuổi, đều ngụ phường Long Khánh) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi mua bán cá thể tê tê cho Ngô Thanh Hưng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam bị can Ngô Thanh Hưng và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Thanh Nam và Đoàn Ngọc để điều tra mở rộng .