Khởi tố 3 học sinh tham gia vụ ẩu đả xảy ra tại Trường THPT Quang Trung

Trường THPT Quang Trung - nơi xảy ra sự việc trên

Ngày 21-11, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 học sinh lớp 12 do liên quan đến vụ đánh nhau, sử dụng hung khí gây thương tích xảy ra tại Trường THPT Quang Trung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 4-11, tại nhà vệ sinh nam của trường, các học sinh T.A.D và T.V.C (17 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch) đã hẹn gặp P.N.D và N.D.L để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành xô xát.

Trong lúc ẩu đả, P.N.D đã mang theo dao và tấn công vào vùng sườn của T.V.C, gây thương tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh và thu thập chứng cứ.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an huyện này đã khởi tố P.N.D về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. T.A.D và N.D.L cũng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.