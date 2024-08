Khởi tố 3 người phụ nữ ở An Giang

Chiều 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Dương Mỹ Vân (SN 1970; ngụ thị xã Tân Châu) để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

Cùng hành vi trên, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Bích Thiền (SN 1986) và Nguyễn Thị Ðua (SN 1971), cùng ngụ thị xã Tân Châu.

Tử trên xuống: Vân, Thiền và Đua nghe tống đạt các quyết định

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại khu vực chợ Tân An nên khoảng 16 giờ ngày 30-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế - ma túy Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an xã Tân An đến ngay địa điểm như tin báo để kiểm tra.



Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện và bắt quả tang Vân đang ghi, nhận phơi đề từ các đối tượng "tay em" gửi về.

Tại hiện trường, công an thu giữ một số phơi đề với tổng số tiền thể hiện trên các phơi là gần 30 triệu đồng, 1 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác liên quan.

Tiến hành xác minh và mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu phát hiện Thiền và Ðua là người trực tiếp bán số lô, số đề cho các con bạc rồi nộp phơi đề về cho Vân để hưởng hoa hồng.